إرتفاع الإصابات والوفيات بالكوليرا في جنوب دارفور

وأشار التقرير اليومي لحالات الكوليرا الصادر عن الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة الى تسجيل 13 حالة إصابة جديدة من ضمنها 3 حالة وفاة.

وسجلت 11 حالة من منطقة الريل والرميلة بمحلية بليل وحالة من حي الجبل محلية نيالا جنوب وحالة من حي السلام محلية نيالا شمال.

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وقالت الطوارئ إن إجمالى الإصابات منذ تسجيل أول حالة بتاريخ 27 مايو إرتفع الى (110) حالة من بينها 10 حالات وفاة.

ودفعت وزارة الصحة بفرق الإستجابة والتقصي وصحة البيئة الى منطقة الريل بمحلية بليل التي سجلت 11 حالة فى يوم واحد.

3 وفيات في معسكر دليل بابكر

كشف مجلس غرف طوارئ شمال دارفور عن تفشي الكوليرا في معسكر دليل بابكر للاجئين من جنوب السودان في محلية اللعيت جار النبي.

وأشار المجلس الى وفاة 3 حالات وسط اللاجئين الجنوب سودانيين جراء الكوليرا مع وجود عدد من حالات الإصابة مع نقص في الفرق الطبية. ووجه نداءا عاجلاً للجهات الصحية للتدخل الفوري وإنقاذ الأرواح.

5 وفيات في قرية بمحلية الرهد

كشف قيادات الإدارة الأهلية في قرية ام الشيخ بمحلية الرهد أبو دكنة في شمال كردفان عن تسجيل 5 وفيات و30 إصابة بالكوليرا مشيرين إلى عدم توفر أي مرفق علاجي بالمنطقة. وطالبوا الجهات الصحية بالتدخل العاجل.

من جانبها كشف وزارة الصحة بولاية شمال كردفان رصد 88 حالة إصابة بالإسهال المائي موزعة على ثلاث عنابر عزل بمحليات شيكان وأم روابة والرهد، مشيرة إلى تنفيذ تدخلات شملت التوعية الصحية، كلورة المياه، وأعمال النظافة وإصحاح البيئة، للحد من انتشار المرض.

حملة تطعيم بالخرطوم

دشنت وزارة الصحة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطوم، اليوم بمستشفى ام درمان التعليمي، حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا، مستهدفة مليونين و600 الف شخص من عمر عام واحد فما فوق.

وأشارت الوزارة إلى أن التطعيم سيشمل 12 وحدة إدارية في 5 محليات هي (ام درمان، كرري، شرق النيل، امبدة، وجبل أولياء) .

وأكدت المشرف الاتحادي على الحملة سستر أمل محمود،ان اللقاح آمن وفعال، ويمنح مناعة تصل 65٪ وارتفاعها إلى 100٪ في حال الالتزام بالاحترازات الصحية الأخرى