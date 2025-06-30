اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية إيران ومصر وعمان في أوسلو

وقد جرى اللقاء بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره العماني والمصري بدر البوسعيدي، وبدر عبدالعاطي، حيث تم تبادل الآراء والنقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي، على "الأولوية التي توليها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة".

وشدد على "عدم وجود مجال للحلول العسكرية للأزمات الإقليمية".

عبد العاطي، أعرب عن دعم بلاده للمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ووصل عراقجي صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة النرويجية اوسلو للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى اوسلو.

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وسيلقى عراقجي كلمة امام الدورة الثانية والعشرين لمنتدى اوسلو، وسيجرى مباحثات مع عدد مع كبار مسؤولي النرويج وممثلي سائر الدول، وخبراء دوليون؛ على هامش حضورهم في هذا الحدث العالمي.