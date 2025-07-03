اتصال هاتفي بين عراقجي وأمين عام مجلس تعاون الخليج الفارسي

وأشار جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج الفارسي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي إلى البيان الصادر عن هذا المجلس وأدان الهجمات العسكرية للكيان الصهيوني على إيران.

واعتبر الهجمات تصعيدا خطيرا للتوتر الإقليمي وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا واضحا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات وإدانتها فوراً.

وشكر وزير الخارجية الأمين العام لمجلس تعاون لدول الخليج الفارسي على اتصاله وموقفه في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكداً أن هذا الهجوم انتهاك واضح لسيادة إيران وسلامة أراضيها وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد رداً حاسماً على هذا العدوان الصهيوني، استناداً إلى حق الدفاع المشروع.

واعتبر عراقجي الموقف المتماسك والموحد لدول المنطقة في إدانة العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني ضد إيران، مهما وضروريا لمواجهة نهج هذا الكيان المثير للحرب والعدواني.