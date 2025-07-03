الحج الايرانية: ضيافة السعودية للحجاج جديرة بالثناء

وخلال مراسم وداع اخر قافلة للحجاج الايرانيين، التي اقيمت بحضور ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة ونائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبد الفتاح مشاط، اعرب حجة الاسلام نواب عن تقديره وامتنانه لبرامج السعودية المضيفة في تقديم الخدمات للحجاج من مختلف الدول بما فيها إيران.

كما أعرب ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة لدى وصوله إلى المدينة المنورة عن تقديره لتعاون السعودية والعراق في عودة الحجاج الإيرانيين.

وتابع حجة الاسلام نواب إن لإيران أصدقاء طيبون في العالم، والدول الإسلامية تتعاون فيما بينها كوحدة واحدة. ومن بينها المملكة العربية السعودية، التي تستضيف ضيوف بيت الله الحرام، والتي، بالنظر إلى العقوبات القاسية والظروف الخاصة التي واجهها الحجاج الإيرانيون في طريق عودتهم، تعاونت معهم تعاونا كاملا، وهو أمر جدير بالتقدير. بدوره اعرب نائب وزير الحج والعمرة السعودي عن سعادته بلقاء ممثل قائد الثورة الاسلامية لشؤون الحج والزيارة ، وأعلن عن استعداده الكامل لخدمة الحجاج من مختلف الدول.