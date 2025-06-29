مجلس عزاء حسيني يخلّد ذكرى السيد نصر الله بحارة حريك + صور

وشهد المجلس حضورا واسعا لعدد من العلماء والشخصيات السياسية والاجتماعية، وفعاليات دينية، إضافة إلى عوائل الشهداء وحشود شعبية كبيرة من الأهالي، الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة العاشورائية.

افتُتح المجلس بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها قراءة زيارة عاشوراء، قبل أن يتلو القارئ علي الهادي عياش السيرة الحسينية بصوته المؤثر.

واختتم المجلس بلطميات حسينية شارك فيها الحاضرون، معبرين عن حزنهم وولائهم، مرددين الشعارات الحسينية والكربلائية التي جسّدت قيم الثورة والوفاء والتضحية.

ويأتي هذا المجلس في سياق سلسلة فعاليات إحياء عاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام)، التي يحرص حزب الله وأنصاره على تنظيمها سنويا، وقد اكتسبت هذا العام طابعا خاصا بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، الذي يُنظر إليه كرمز للمقاومة والاستشهاد في نظر جمهوره.