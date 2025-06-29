هل يستأنف الكيان الصهيوني العدوان على إيران.. خبير عراقي يرد +فيديو

وقال عدنان السراج، في حوار خاص لقناة العالم، إن النظام الأمريكي غير مستعد لتوجيه ضربة جديدة لإيران. كما ان الكيان الإسرائيلي لوجستياً وعسكرياً وتعبوياً غير قادر، لأن هناك فشلاً كبيراً في منظومات عديدة وهناك حراك في المجتمع الإسرائيلي، كما يحتاج إلى وقت لإعادة تنظيم صفوفه، لأن أهداف الحرب الإسرائيلية الصهيونية قد أفرغتها الجمهورية الإسلامية، لذلك استعان بأمريكا.

واعتبر السراج أن الكيان الإسرائيلي يحتاج إلى مدة زمنية لإعادة صياغة أهدافه. أما أمريكا ففي الوقت الحالي فتتجه للتفاوض، حيث لا تستطيع أن تستمر في الملف العسكري بهذه الطريقة، حيث تواجه مشكلات مع الصين وروسيا، وبدأ اليوم الحديث عن المشروع السياسي وما يسمى المشروع الإبراهيمي لحرف المجتمع الإسرائيلي عن التفكير في خسارته والهزيمة التي مني بها الكيان الإسرائيلي اثر الضربات الايرانية.

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