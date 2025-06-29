الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

هل يستأنف الكيان الصهيوني العدوان على إيران.. خبير عراقي يرد +فيديو

الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، أن من غير الممكن في الوقت الحالي استئناف العدوان على الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى جر أمريكا لشن عدوان على إيران.

وقال عدنان السراج، في حوار خاص لقناة العالم، إن النظام الأمريكي غير مستعد لتوجيه ضربة جديدة لإيران. كما ان الكيان الإسرائيلي لوجستياً وعسكرياً وتعبوياً غير قادر، لأن هناك فشلاً كبيراً في منظومات عديدة وهناك حراك في المجتمع الإسرائيلي، كما يحتاج إلى وقت لإعادة تنظيم صفوفه، لأن أهداف الحرب الإسرائيلية الصهيونية قد أفرغتها الجمهورية الإسلامية، لذلك استعان بأمريكا.

شاهد ايضا.. حرب الـ12 يوما تكشف هشاشة كيان الاحتلال

واعتبر السراج أن الكيان الإسرائيلي يحتاج إلى مدة زمنية لإعادة صياغة أهدافه. أما أمريكا ففي الوقت الحالي فتتجه للتفاوض، حيث لا تستطيع أن تستمر في الملف العسكري بهذه الطريقة، حيث تواجه مشكلات مع الصين وروسيا، وبدأ اليوم الحديث عن المشروع السياسي وما يسمى المشروع الإبراهيمي لحرف المجتمع الإسرائيلي عن التفكير في خسارته والهزيمة التي مني بها الكيان الإسرائيلي اثر الضربات الايرانية.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

اللواء موسوي: نشك في استمرارية وقف إطلاق النار

حماس تنعى إيران باستشهاد نخبة من عسكرييها وعلمائها النوويين

إعلام عبري يكشف لأول مرة: أضرار غير معلنة للضربات الإيرانية

الاعلام العبري: صواريخ إيران ضربت قواعد حساسة وألحقت أضراراً بالغة 