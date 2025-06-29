تخت روانجي ينفي مزاعم ترامب حول موعد لقاء جديد مع الاميركيين

وقال النائب رضائي: "قدم تخت روانجي تقريراً عن أنشطة وإجراءات وزارة الخارجية منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا وحتى اليوم كما اشار الى رسائل بعثها بعض مسؤولي الدول الاخرى مفادها "استمروا في الدبلوماسية" لكننا نجيب بأن إيران كانت في وسط الدبلوماسية عندما وقع هذا العدوان، وتحديداً قبل الجولة السادسة من مفاوضاتنا مع الأميركيين'".

وأضاف رضائي: "انتقد تخت روانجي بشدة عدم إدانة الدول الأوروبية والغربية للعدوان الصهيوني، قائلاً: 'عندما هاجم الكيان الصهيوني المنشآت النووية العراقية عام 1981، أدان مجلس الأمن هذا الهجوم في القرار 487؛ لكنهم الآن بسبب الضغوط الغربية لا يريدون إدانة هذا الهجوم'".

وتابع: "نقطة أخرى ذكرها المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني هي أننا نجيب على طلبات المفاوضات بالقول إننا دائماً ندعم الدبلوماسية، ولكن الآن بعد استشهاد عدد كبير من شعبنا وقادتنا وعلمائنا، فإن الشعب الإيراني يشعر بالنقم والغضب من دعم الغرب للعدوان على بلادنا، وسؤالنا هو: ما الضمانة التي لن يخون الأميركيون ويقلبوا مرة أخرى الطاولة أثناء المفاوضات؟!"

وأضاف رضائي: "أشار تخت روانجي أيضاً إلى مفاوضات وزير خارجيتنا عباس عراقجي مع نظرائه في دول الترويكا أوروبية في جنيف، قائلاً إن الحوار مع الدول الأوروبية الثلاث في جنيف كان بناءً على طلبهم، وأن الأوروبيين لا يستطيعون لعب دور مهم لنا في رفع العقوبات، كما أن الولايات المتحدة لا تعطيهم أي قيمة".

وقال رضائي أيضاً: "صرح المساعد السياسي لوزير الخارجية أنه في اجتماع 'منظمة التعاون الإسلامي' الطارئ في إسطنبول، أدانت 57 دولة إسلامية بشكل قاطع عدوان النظام الصهيوني وأمريكا على إيران، وهو إنجاز كبير".

وأضاف: "تخت روانجي، فيما يتعلق بالمفاوضات أو اللقاء مع الأميركيين، قال إنه 'ليس لدينا أي موعد لقاء معهم'، وفي رد على سؤال حول تصريحات رئيس الولايات المتحدة، قال إن 'كلام ترامب غير صحيح'".

وقال رضائي: "أضاف المساعد السياسي لوزير الخارجية حول مساعدة روسيا والصين في قضية العدوان الأخير للكيان الصهيوني على بلادنا أن هاتين الدولتين وقفتا معنا في إدانة العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وذكر: "في الختام، قال تخت روانجي حول القرار الأخير للمجلس، أي 'قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن 'هذا القرار يجب تنفيذه بالتأكيد لأنه قانون البلاد'."