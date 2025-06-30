قصف بلا رحمة.. أم وبناتها يفقدن أطرافهن تحت نيران الإحتلال!

في المستشفى الميداني في مدينة الزوايدة وسط قطاع غزة، نقف على عدد من الحالات التي تشهد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين جراء استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

من بين هؤلاء، سيدة وابنتاها أصبن بصاروخ إسرائيلي، مما أدى إلى إصابات وعمليات بتر. إنها أم محمد ورهف مع ابنتها سيلة.

وقالت السيدة أم محمد:"كنا في الساعة الثانية عشرة ليلاً، وفجأة سمعنا صوت صاروخ قوي جداً، والشظايا الكبيرة بدأت تتساقط على الخيمة التي كنا نجلس فيها. كان المكان مضاءً، ثم انطفأ الضوء فجأة. بعد قليل أضأت هاتفي المحمول، فوجدت أن الخيمة التي كان فيها كل الأطفال لم تعد موجودة. بدأت أبحث عن الأطفال وعن بناتي، وزحفت خارج الخيمة. حاولت النهوض لكنني لم أستطع، فزحفت حتى خرجت ووجدت كل الخيام من حولنا مثل أهوال يوم القيامة - نار في كل مكان."



شاهد أيضا..تصاعد هجمات المستوطنين ضد جيش الإحتلال بالضفة +فيديو

وتابعت:"كنا نائمين في الساعة الثانية عشرة وربع ليلاً. عائلتي الموجودة معي في الخيمة... ابنتي رهف أصيبت ببتر في ساقها اليسرى، وسيلة أصيبت ببتر في الساقين. وأنا أصبت في الإصبع الصغير في يدي، وفي قدمي يوجد بالكعب مشكلة - راح الكعب كله. والآن نحن نرمم ونزرع شيئاً فشيئاً حتى يكتمل الشفاء إن شاء الله."

وأضافت:"سيلة أصيبت ببتر في الساقين وتحتاج إلى رقع في رجلها اليسرى. قبل يومين أجرينا لها رقعة تجميلية في الفخذ في رجلها اليسرى، ولم تُشفَ بعد باقي الجروح الناتجة عن البتر. لديها في رجلها اليمنى بعض الالتهابات وحمى، فالأطباء يعملون على علاجها لتحسين الأوضاع."

وقالت رهف:"كنت نائمة، فاستيقظت على صوت والدتي وهي تتكلم مع الأهل وتخبرهم أن أرجلنا قد بُترت. كان هناك ألم في رجلي لكنني لم أركز عليه كثيراً، كنت مركزة على الظلام والنار والأصوات التي رأيتها. والآن لا يوجد حلم."

هذه مجزرة إسرائيلية جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، راح ضحيتها قرابة خمسين شهيداً. نجت هذه العائلة - أم محمد وبناتها - من المجزرة الإسرائيلية، لكن هذه المجزرة تسببت لهن بإصابات خطيرة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...