استشهاد 30 طالبًا و7 معلمين في العدوان الصهیوني على ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن علي رضا كاظمي، وزير التربية والتعليم، قال في اجتماع عقد مساء اليوم الإثنين 30 يونيو، بحضور أعضاء مجلس النواب وبعض أعضاء لجنة التعليم: في هذه المرحلة العصيبة من التاريخ، يُعد الاستشهاد فخرًا عظيمًا خصّ به الله عباده المخلصين.

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وأضاف الوزير مؤكدًا: "نفتخر بالشهداء ودماؤهم لن تذهب هدرًا أبدًا، ومما لا شك فيه أن طريقهم سيُستكمل بالعمل الصالح والجهد الجهادي".

ووجّه الشكر إلى أهالي محافظة خراسان الرضوية الذين شاركوا في تشييع جثامين 13 شهيدًا في وقت واحد، قائلًا إن هذا الحضور المشرف يعكس مدى حب الشعب للنظام والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الوزير أن رغم كل هذه التحديات، لم تتوقف الأنشطة في وزارة التربية والتعليم، حيث استمرت الاجتماعات المحلية ومجلس نواب الوزير بشكل منتظم، ولم يعق شيء استمرار وتقدم العملية التعليمية.

وأشار كاظمي إلى أن 30 طالبًا استُشهدوا خلال هذه الفترة حسب آخر الإحصائيات المحدّثة، منهم 21 طالبًا من مدينة طهران، إضافة إلى إصابة طالب واحد. كما نالت سبعة من الكوادر التعليمية شرف الشهادة خلال الحرب التي دامت 12 يومًا.

وأوضح أن 36 مدرسة تضررت نتيجة قربها من مواقع العدوان الصهيوني وتأثرها بموجات الانفجار، وقد تم ترميمها سريعًا وإعادتها للعمل.