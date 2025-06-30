إعلام الاحتلال يعترف بفشل كبير للجيش في غزة ويدعو لمساءلة مسؤوليه

ونقلت القناة عن رئيس الحكومة وقائد الأركان، الذين أعلنا بدء العملية واعتبراها ستقضي على حركة حماس، قولها إن الواقع جاء مختلفا تماما، متسائلة عن الإنجازات الفعلية للعملية بخلاف الخسائر البشرية والمادية.

وأشارت إلى سقوط آلاف الفلسطينيين، دون توضيح عدد المنتمين لحماس مقارنة بالمدنيين، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق العملية قائلة "قبل أن ننتقل للمرحلة التالية، يجب أن يقدم أحدهم حسابا، من الذي جرنا إلى هذه العملية؟".

ووصف الإعلام الإسرائيلي العملية بأنها من "أكثر العمليات الساخرة التي عرفناها، وبثمن دموي فادح".

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينت" قد أقر في مايو 2025 خطة عملية "عربات جدعون" التي تستهدف احتلال قطاع غزة بالكامل، وإجبار حماس على قبول اتفاق تبادل أسرى وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أي من هذه الأهداف.

وتأتي هذه الاعترافات في ظل استمرار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي لا تزال تواصل عملياتها البطولية، موقعة خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال، رغم الحصار والعدوان المستمر، وعدم تمكن الاحتلال من السيطرة على القطاع أو تحرير أسراه بالقوة.