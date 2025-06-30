لجان المقاومة الفلسطينية تدعو لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وأكدت اللجان أن هذه الجرائم تكشف حقيقة العصابة الصهيونية الإجرامية الوحشية، التي تقتل النساء والأطفال والشيوخ والصحفيين، مستغلة الدعم والغطاء الأمريكي، بالإضافة إلى النفاق والتخاذل الدولي الذي وصل حد المشاركة في ذبح الفلسطينيين أمام أعين العالم.

وشددت لجان المقاومة على تهرب حكومة نتنياهو، التي وصفوها بـ"مجرم الحرب"، من مواجهة المقاومين الأبطال الذين يوجهون ضربات موجعة لجيش الاحتلال.

ودعت اللجان الشعوب العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم لتحمل مسؤولياتهم، والتدخل الجاد والفوري والفاعل لوقف حرب الإبادة المستمرة في غزة، والتي تترافق مع مجازر بشعة وسياسة تجويع ممنهجة وغير مسبوقة.

في السياق ذاته وبدوره،أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"أيضا، على أن القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وخاصة مدينة غزة، يشكل مجازر وجرائم حرب موصوفة، ووصفته بعمليات تطهير عرقي ممنهجة تُنفذ أمام أعين المجتمع الدولي.

وقالت "حماس" في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن طائرات الاحتلال استهدفت تجمعات مدنية على شاطئ بحر مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء، من بينهم نازحون فروا من القصف المستمر شرق المدينة.

وأشارت الحركة إلى أن الغارات تركزت أيضا على مستودعات توزيع المساعدات وخيام النازحين ومراكز توزيع الطعام، إلى جانب استهداف الأحياء السكنية في شرق ووسط المدينة، مما أسفر عن دمار واسع وخسائر في صفوف المدنيين.