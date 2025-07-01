وردّ أميرسعيد إيرواني، سفير وممثل جمهورية إيران الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة، على مراسلة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستخدام والاستناد غير الصحيح للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير أعمالها الشريرة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وجاء في الرسالة: "بناءً على تعليمات حكومتي واستكمالًا للرسائل السابقة المؤرخة في 13، 16، 18، 19، 20، 21، 23، 25، 27، و28 يونيو 2025، أرفض بشدة وأدين بحزم التبريرات غير المبررة والتي تفتقر إلى الأساس القانوني، وكذلك الادعاءات الباطلة التي قدمها ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في رسالته المؤرخة 27 يونيو 2025 (S/2025/426) بشأن الهجمات المسلحة غير القانونية التي شنها بلده ضد السيادة الوطنية وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية، ولا سيما استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية". وأضاف: "في الرسالة المذكورة، قبلت الولايات المتحدة الأمريكية صراحةً مسؤوليتها عن الاستخدام غير القانوني للقوة وأعمالها العدوانية، كما اعترفت بتواطئها الكامل مع وكيلها، أي الكيان الإسرائيلي، في تنفيذ عدوان عسكري واسع النطاق وغير مبرر ومخطط مسبقًا ضد جمهورية إيران الإسلامية في 13 يونيو 2025. إن استناد الولايات المتحدة إلى مفهوم الدفاع الجماعي كأساس قانوني لتبرير هذا العدوان يفتقر إلى أي شرعية قانونية، وهو محفوف بالمخاطر من الناحية السياسية، ومزعزع للاستقرار من الناحية الاستراتيجية".

وتابع: يُشكل هذا الإجراء استخدامًا غير مشروع للقوة بما ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والالتزامات التعاهدية المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. إن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية النووية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بذريعة "الدفاع الوقائي" الزائفة، يجب إدانته إدانةً قاطعة، باعتباره عملاً عدوانيًا يُهدد السلم والأمن الدوليين، ويقوض نظام حظر الانتشار النووي ككل.

واضاف ايرواني: في هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى النقاط التالية:

1. إن الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة كأساس لتبرير الهجوم المسلح الذي شنته الولايات المتحدة في 22 يونيو/حزيران 2025، والاستهداف المتعمد للمنشآت النووية لجمهورية ايران الاسلامية الخاضعة للضمانات ، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يُعد الهجوم الأمريكي مثالًا واضحًا على العمل العدواني وانتهاكًا واضحًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، وهو مبدأ يحظر صراحةً استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. وعلى عكس ادعاء الولايات المتحدة، تُقر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا كان أم جماعيًا، فقط في حالة وقوع هجوم مسلح. ولم تتعرض الولايات المتحدة ولا الكيان الإسرائيلي لهجوم مسلح من جانب جمهورية إيران الإسلامية. إن ادعاء الولايات المتحدة بممارسة الدفاع الجماعي يخلو من أي أساس قانوني، إذ يتطلب ممارسة هذا الحق أن يكون الضحية المزعومة، أي الكيان الإسرائيلي، هدفًا لهجوم مسلح أولاً، وهو أمر غير صحيح. لذا، فإن تفسير الولايات المتحدة التعسفي والأنانيّ للمادة 51 من الميثاق يتعارض جوهريًا مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واجتهاد محكمة العدل الدولية. فبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (1974)، يُعتبر أي استخدام وقائي للقوة في غياب هجوم مسلح فعلي عملاً عدوانيًا بشكل صريح. علاوة على ذلك، تُؤكد المبادئ القانونية والفقهية الراسخة لمحكمة العدل الدولية، ولا سيما في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة (1986) وقضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة، 2003)، أن حق الدفاع عن النفس لا ينطبق إلا ردًا على هجوم مسلح، ولا يمكن ممارسته إلا إذا استُوفي شرطا الضرورة والتناسب بشكل كامل.

2. حاولت الولايات المتحدة تبرير أفعالها العدوانية بادعاءٍ واهٍ بوجود "تهديد نووي" من إيران ضد الكيان الإسرائيلي والسلم والأمن الدوليين، وهو ادعاءٌ لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صحيح. لم يؤكد التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أي انتهاك من جانب إيران لالتزامات الضمانات، ولم يُبلغ عن أي تحويل للمواد النووية. وينص التقرير بوضوح على عدم وجود دليل على امتلاك إيران لبرنامج أسلحة نووية. حتى وكالات الاستخبارات الأمريكية نفسها أقرت بهذه الحقيقة. لذلك، فإن ادعاء "التهديد الوشيك" لا يستند إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فإن المنشآت النووية المستهدفة في إيران هي منشآت سلمية بحتة تخضع للإشراف الكامل لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن مهاجمة هذه المواقع والمرافق السلمية، في ظل عدم وجود أدلة موثوقة على تحويل أنشطتها لأغراض صنع الأسلحة، ينتهك حق إيران غير القابل للتصرف بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

المزید...الأمين العام لحزب الله: نحن ملتزمون هذا العام بشعار "ما تركتك يا حسين"

3. وبالمثل، فإن اعتماد الولايات المتحدة على مزاعم افتراضية وتخمينية بشأن النوايا النووية المستقبلية لجمهورية إيران الإسلامية، وكذلك ادعائها بأن هدف هجومها العسكري غير القانوني هو "تحييد التهديد الذي يشكله البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية على إسرائيل وعلى السلام والأمن الدوليين"، هو أمرٌ يفتقر تمامًا إلى أي أساس قانوني. تُعدّ هذه المبررات محاولةً ساخرةً أخرى من جانب الولايات المتحدة ووكيلها، الكيان الإسرائيلي، لإضفاء الشرعية على مبدأ الحرب الاستباقية، وهو مبدأ لا أساس له في القانون الدولي، وقد رفضه المجتمع الدولي ككل صراحةً وبشكلٍ متكرر. وقد قضت محكمة العدل الدولية باستمرار بأن استخدام القوة بناءً على تهديدات مستقبلية محتملة غير مسموح به بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. لم تشن جمهورية إيران الإسلامية حربًا قط على الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي، وكان برنامجها النووي دائمًا سلميًا بحتًا. علاوة على ذلك، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 487 (المعتمد عام 1981) صراحةً أن الهجمات على المنشآت النووية تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، تُؤكد سلسلة من قرارات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك القراران GC(XXIX)/RES/444 وGC(XXXIV)/RES/533، بشكل قاطع وحازم، أن أي هجوم مسلح أو تهديد بالهجوم على المواقع والمرافق النووية المستخدمة للأغراض السلمية يُشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويُقوّض بشكل خطير وجود الوكالة ومصداقيتها ونظامها للتحقق والرصد. وفي هذا الصدد، يُطرح السؤال الجوهري: إذا كان الاستخدام غير القانوني والأحادي الجانب للقوة يُمكن أن يحل محل آليات الرصد المشروعة والدولية، فما الغرض من تطبيق ضمانات الوكالة؟ لقد خلقت الهجمات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي نمطًا خطيرًا للغاية، يُقوّض سلامة نظام منع الانتشار العالمي، وينطوي على خطر وقوع كارثة نووية.

4. إن الادعاء بأن "التدابير السلمية قد انتهت" زائف ومضلل للغاية. لقد أكدت جمهورية إيران الإسلامية باستمرار التزامها بالدبلوماسية، وأعلنت استعدادها للعودة إلى تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، شريطة أن تعود الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية أيضًا إلى التزاماتها، وأن تمتنع عن الاستمرار في الانخراط في أفعال وانتهاكات متناقضة. كانت الولايات المتحدة هي التي انسحبت من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة عام ٢٠١٨، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١ (الصادر عام ٢٠١٥)، ومنذ ذلك الحين، دأبت على عرقلة تقدم الدبلوماسية الهادفة. وقد انخرطت جمهورية إيران الإسلامية بحسن نية في المفاوضات، وشاركت بشكل بنّاء في المحادثات النووية، ورحبت بوساطة سلطنة عُمان، وكانت تستعد للجولة التالية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها في ١٥ يونيو/حزيران. ولكن قبل يومين فقط من ذلك، شنّ الكيان الإسرائيلي هجومًا عسكريًا على الأراضي الإيرانية. إن العدوان العسكري الواسع وغير المبرر والمُدبّر من قبل الكيان الإسرائيلي، والذي رافقه لاحقًا هجوم مسلح من الولايات المتحدة، كان محاولةً مُتعمّدةً لتعطيل العملية الدبلوماسية. في الواقع، كان "الاقتراح" المزعوم للدبلوماسية الأمريكية حيلةً كاذبةً تهدف إلى خداع المجتمع الدولي والتمهيد لهجوم عسكري وارتكاب أعمال عدوانية؛ كما أقرّ بذلك الممثل الأمريكي في رسالته المشار اليها في مقدمة هذه الرسالة. لذا، فإن مسؤولية انهيار العملية الدبلوماسية تقع مباشرةً على عاتق الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وليس جمهورية إيران الإسلامية.

5. إن استخدام لغة استفزازية، واستحضار شعارات سياسية، والإشارة إلى سوابق تاريخية، لا علاقة لها بتحديد مشروعية استخدام القوة من عدمها. فالقانون الدولي قائم على معايير موضوعية ومبادئ قانونية، لا على روايات سياسية. إن التذرع بالتهديدات الأيديولوجية أو النوايا الافتراضية لتبرير أعمال العدوان هو انحراف خطير عن مسار التفكير القانوني والعقلاني. الوضع واضح لا يمكن إنكاره: إن أعمال العدوان التي قام بها الكيان الإسرائيلي، والتي بدأت في 13 يونيو واستمرت لمدة 12 يومًا متتاليًا، والاستخدام غير القانوني للقوة الذي تلا ذلك من قبل الولايات المتحدة وارتكاب العمل العدواني في 22 يونيو، تشكل انتهاكًا واضحًا ومستمرًا وصارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبذلك، انتهكت الولايات المتحدة ليس فقط القاعدة الآمرة لعدم الاعتداء، ولكن أيضًا المبادئ الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 2، التي تحظر صراحة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سيادة أي دولة عضو وسلامة أراضيها. هذا العمل غير القانوني هو أيضًا انتهاك واضح للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 487 (1981) و2231 (2015)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية نفسها. علاوة على ذلك، أضرّ هذا الإجراء بشدة بمصداقية ونزاهة نظام منع الانتشار العالمي.

6. يجب محاسبة الولايات المتحدة بالكامل على عدوانها المباشر، وكذلك على تواطؤها الواضح والقاطع في العدوان العسكري واسع النطاق الذي شنّه الكيان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية. لقد استهدف الكيان الإسرائيلي، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، السكان المدنيين والمستشفيات والمرافق الطبية والمراكز الإعلامية والبنية التحتية الحيوية عمدًا وبشكل ممنهج، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي. وكانت نتيجة هذه الحملة الإجرامية والقاسية كارثية: فقد استشهد 935 مدنيًا حتى الآن، بينهم 38 طفلًا و132 سيدة، من بينهن امرأتان حاملان، وأصيب 4935 آخرون. وقُصفت أكثر من خمسة مرافق طبية ومستشفيات بشكل مباشر، واستشهد 29 عاملًا في مجال الصحة والإغاثة أثناء تأدية واجبهم. ومن بين أفظع هذه الهجمات الهجوم المتعمد على سجن إيفين في طهران، والذي أسفر عن استشهاد 71 سجينًا. أدى تدمير المرافق الطبية في سجن إيفين إلى تدمير إمكانية تقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة للمرضى ذوي الحالات الحرجة. تُشكل هذه الجرائم انتهاكات جسيمة لمبدأ التمييز الأساسي في القانون الإنساني الدولي، الذي يُلزم جميع أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في جميع الأوقات. الولايات المتحدة، إلى جانب الكيان الإسرائيلي، مسؤولان عن جميع الأرواح الإيرانية البريئة التي أُزهقت خلال 12 يومًا من الهجمات الإسرائيلية الوحشية، فضلًا عن التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية الحيوية وإلحاق الضرر بالمنشآت النووية السلمية الإيرانية.

7. إنها لحقيقة مريرة ومأساوية أن تقف الولايات المتحدة الأمريكية (عضو دائم في مجلس الأمن، ووصي على معاهدة حظر الانتشار النووي، والدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية ضد المدنيين على الإطلاق) إلى جانب كيان يمتلك آلاف الرؤوس النووية، وليس طرفًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، وله تاريخ طويل وموثق في تهديد الدول الأخرى بالإبادة النووية، وشارك في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وانخرط في استخدام غير مشروع للقوة وأعمال عدوانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي والنظام العالمي لمنع الانتشار. وقد ارتُكبت هذه الانتهاكات ضد [جمهورية إيران الإسلامية] بصفتها عضوًا مسؤولًا في الأمم المتحدة وطرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تحت ذريعة كاذبة لا أساس لها من الصحة تمامًا، وهي "منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

واضاف: في ضوء هذه الانتهاكات الصارخة وعواقبها الوخيمة والعميقة، لم يعد الصمت جائزًا. ولحماية مصداقية منظومة الأمم المتحدة ونزاهتها وسلطتها ككل، يجب على مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ألا يكتفوا بكسر صمتهم، بل أن يتخذوا أيضًا إجراءات حاسمة وفعالة. إن عدم القيام بذلك يُعدّ تواطؤًا من الأمم المتحدة من خلال الصمت والتقاعس، ويهدد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها المنظمة.

وتابع: تحث جمهورية إيران الإسلامية، مجددًا، أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على:

*الإدانة القاطعة والحاسمة لاستخدام القوة غير المشروع وأعمال العدوان ضد السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضماناتها، من قِبل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره انتهاكًا صارخًا للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقراري مجلس الأمن 2231 (2015) و487 (1981)، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

*اعتبار الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية كمبادرين بالعمل العدواني، واتخاذ تدابير إنفاذ فعالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبتهما بالكامل، بما في ذلك مطالبتهما بدفع تعويضات كاملة وجبر جميع الأضرار الناجمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية غير القانونية في المستقبل.

وختم: كما تدعو جمهورية إيران الإسلامية الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا إلى:

*تقديم تقرير إلى مجلس الأمن وجميع أعضاء الأمم المتحدة عن حالة تنفيذ الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن 487 (1981)، لا سيما فيما يتعلق بانتهاكات الكيان الإسرائيلي واستهداف المنشآت والمواقع النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.