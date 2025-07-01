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العدوان المتواصل على القطاع..

الاحتلال يقصف مطعما بشاطئ بحر غزة ومعارك محتدمة بخان يونس

الاحتلال يقصف مطعما بشاطئ بحر غزة ومعارك محتدمة بخان يونس
الثلاثاء ٠١ يوليو ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 95 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الأحد، منهم 33 شهيدا في غارة إسرائيلية على مطعم بشاطئ بحر مدينة غزة.

وقالت المصادر، إن الضحايا منهم نساء وأطفال وعدد كبير من المصابين في قصف استهدف منطقة يرتادها عشرات المواطنين.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم جيش الإحتلال إقراره بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، وقال إن الوقائع قيد المراجعة من الجهات المختصة في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم إصدار تعليمات للقوات الإسرائيلية بناء على ما سمّاه الدروس المستفادة.

وفي التطورات العسكرية، تحتدم المعارك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع بين جيش الاحتلال والمقاومة، فقد أعلنت سرايا القدس أنها دمرت في عملية مشتركة مع كتائب القسام دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما قالت، إن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في المنطقة نفسها بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار مزروعة مسبقا.

قال سياسي في الإدارة الأميركية، إن إنهاء الحرب في غزة أولوية لدى الرئيس دونالد ترامب، في حين قالت الخارجية القطرية، إن هناك نية أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات، لكن هناك تعقيدات. أما في تل أبيب، فقد قال مسؤول إسرائيلي، إنهم مستعدون لصفقة تبادل أسرى لا تتضمن التزاما مسبقا بوقف دائم لإطلاق النار.

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