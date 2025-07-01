مستشفيات غزة تستقبل أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى

وقال المراسل إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط على السكان للنزوح من شرق المدينة نحو مركزها، ثم يستهدفهم بعد ذلك.

وأكد أن المشهد الإنساني في غزة مأساوي، حيث تصل أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى المستشفيات باستمرار مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء في غرب المدينة استقبلا منذ ساعات الصباح الأولى عددًا كبيرًا من الشهداء، أغلبهم من المدنيين الذين استشهدوا في الغارات الجوية التي اشتدت في فجر اليوم. كما أوضح أن 3 شهداء وعددًا من المصابين وصلوا إلى مستشفى القدس في منطقة تل الهوى، بعدما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم خلال الليل أثناء انتظارهم المساعدات.

وأكد المراسل أن إطلاق النار على المواطنين لا يزال مستمرًا في مدينة رفح جنوب القطاع، كما وصلت إصابات إلى مستشفى ناصر في خانيونس، إلى جانب تسجيل عدد من الشهداء في الساعات الماضية.

وأشار إلى أن الحدث الأبرز في غزة كان المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء أمس في مطعم غرب مدينة غزة على شاطئ البحر، والتي عرفت بـ"مجزرة الباقة"، حيث استشهد نحو 30 مواطنًا، بينهم صحفي فلسطيني، من المدنيين دون أي تحذير مسبق.

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