وزير الخارجية المصري يرحب بتغيير اسم شارع في طهران!

وأكد عبد العاطي، في تصريح تلفزيوني لقناة "أون" المصرية، أن القاهرة ترحب بهذه المبادرة، خاصةً أن الشارع كان مسمىً باسم الضابط المصري السابق المتورط في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981، مما كان يشكل عقبة تاريخية في العلاقات الثنائية.

وردًا على سؤال حول أسباب عدم استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وإيران حتى الآن، أوضح الوزير أن هناك تحركات على المسارين الثنائي والإقليمي، مشيرًا إلى أن بعض الشواغل قد تم التعامل معها، بينما تبقى أخرى مرتبطة بالسياسات الإقليمية وسياسة حسن الجوار.

وحول الجدول الزمني المتوقع لعودة العلاقات، كشف عبد العاطي عن وجود "إجراءات جارية لتدشين آلية مشاورات مع إيران على المستوى دون الوزاري"، إلى جانب مناقشات حول تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية.