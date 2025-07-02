قبيل زيارة نتنياهو لواشنطن.. الاحتلال يوسّع عدوانه على غزة وسط قلق دولي

تكثيف الإعتداءات يأتي قبيل أيام من زيارة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب لبحث اقتراح وقف إطلاق النار وقضايا أخرى في المنطقة.

توسيع العدوان اثار قلق اللجنة الدولية للصليب الأحمر فأعربت عن قلقها العميق إزاء توسيع العمليات في ظل عدم قدرة المرافق الطبية القليلة المتبقية على استقبال الجرحى.

في غضون ذلك أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل استشهاد العديد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات الانسانية.

ويواصل الاحتلال استهدافه لمختلف مناطق قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوّعين والنازحين ما ادى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين وأصابة أخرون بان شن سلسلة غارات على مدينة غزة كما استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالاضافة الى منتظري المساعدات الغذائية في منطقة نتساريم، كذلك وصلت نيران الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة المواصي في مدينة خانيونست جنوب القطاع.

وفي قلب الحرب المستمرة يبرز ملف المفقودين لتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن عدد المفقودين في غزة خلال العدوان يتراوح بين 8000 و11000 ألف حالة غالبيتهم من النساء والأطفال فيما يتحدث المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 13000 شخص تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية. بينما أكدت منظمة أنقذوا الأطفال أن ما بين 17000 و21000 طفل في عداد المفقودين.