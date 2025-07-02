وزير صهيوني: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية!

العالم-الاحتلال

وأضاف الوزير الصهيوني، خلال خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين المتطرف "يوسي داجان": "أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية، التي يجب ألا نضيعها" في إشارة إلى ضم الضفة الغربية. .

وأخبر "ليفين" زعيم المستوطنين "داجان"، طبقاً لبيان صادر عن مكتب "داجان" ومقطع فيديو أصدره ليفين: "حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح".

وأضاف أن القضية يجب أن تكون على "رأس قائمة الأولويات".

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