ما هي أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز"، مساء الجمعة، فإن المقترح يتضمن التزام "إسرائيل" الكامل بوقف إطلاق النار طوال مدة الهدنة، مقابل الإفراج المرحلي عن أسرى إسرائيليين.

وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 8 أسرى أحياء في اليوم الأول، وتسليم جثث 5 أسرى قتلى في اليوم السابع، إضافة إلى 5 آخرين في اليوم الثلاثين.

كما يشمل المقترح إطلاق أسيرتين أحياء في اليوم الخمسين، وإعادة جثث 8 أسرى في اليوم الستين.

كما ينص المقترح على إدخال مساعدات إنسانية واسعة إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على الاتفاق، على أن يتم توزيعها عبر قنوات معتمدة تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وفق اتفاق المساعدات الإنسانية الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فور بدء سريان الاتفاق، إلى جانب وقف النشاط الجوي العسكري والاستخباراتي فوق غزة لمدة 10 ساعات يوميا، ترتفع إلى 12 ساعة في أيام الإفراج عن الرهائن.

وينص الاتفاق على إعادة انتشار قوات الإحتلال شمال القطاع في اليوم الأول، وفي جنوب القطاع بعد تسليم جثث الأسرى في اليوم السابع.

وخلال فترة الهدنة، تبدأ مفاوضات موسعة بشأن وقف دائم لإطلاق النار، تشمل ترتيبات إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، وآليات الانسحاب العسكري، وضمانات أمنية طويلة الأمد، بالإضافة إلى التفاهمات الخاصة بـ"اليوم التالي" في قطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل الاتفاق بنفسه، فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي أن الإعلان المشترك مع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو قد يتم خلال لقائهما المرتقب الإثنين المقبل.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن "حماس" سلمت سلّمت الوسطاء ردها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال قيادي في حماس لوسائل إعلام غربية، مساء الجمعة، إن الحركة سلمت الوسطاء ردا إيجابيا على المقترح الأمريكي، مؤكدا أن الرد سيساعد في التوصل لاتفاق.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 4 يوليو/ تموز الجاري، أنه من المحتمل أن يتضح خلال 24 ساعة موقف حركة حماس الفلسطينية من مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأعلنت حركة حماس، يوم الخميس، أنها تجري مشاورات مكثفة مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الجديد لوقف إطلاق النار، الذي تلقته من الوسطاء، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها الرسمي بعد انتهاء المشاورات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت العدوان على غزة في استشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة في 3 يوليو/ تموز الجاري، بينهم أكثر من 6 آلاف شهيد ونحو 23 ألف مصاب منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ أذار الماضي.