رغم الدعم الغربي..حتى الصحفيون الألمان لم يسلموا من بطش المستوطنين

وبحسب بيان القناة، فقد وقعت الحادثة يوم امس الجمعة أثناء تغطية طاقمها مظاهرة في قرية سنجل شمال رام الله ضد عنف المستوطنين، حيث قام هؤلاء بمهاجمة المراسل والمصور بالحجارة وطاردوهما، ما اضطرهما للفرار من الموقع دون إصابات، فيما لحقت أضرار كبيرة بسيارة التصوير.

اللافت أن الاعتداء استهدف صحفيين ألمان، في وقت يتمتع فيه كيان الاحتلال بدعم سياسي وإعلامي واسع من الغرب، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام تل أبيب بحماية الصحفيين وحرية الإعلام، حتى عندما يتعلق الأمر بجهات صديقة.

من جانبه، أدان مدير دويتشه فيله بيتر ليمبورغ هذا الهجوم بشدة، مطالبًا حكومة الإحتلال بتحمل مسؤوليتها في حماية الصحفيين داخل الأراضي المحتلة.

كما وصف السفير الألماني لدى الكيان الاسرائيلي شتيفن زايبرت عنف المستوطنين بأنه "مرفوض تمامًا"، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يُوجَه نحو الصحفيين.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الاعتداءات من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، في ظل تقاعس واضح من الجيش الإحتلال عن التدخل أو ردع هذه الهجمات، مما يعزز شعور المستوطنين بالإفلات من العقاب، ويدفعهم إلى تجاوز كل الخطوط، حتى مع الصحفيين القادمين من بلدان تُعرف بدعمها لتل ابيب.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والتي غالبا ما تشمل رشق الحجارة، وتدمير الممتلكات، وشن هجمات عنيفة تستهدف الأفراد والممتلكات على حد سواء.

وتُعد هذه الاعتداءات جزءا من تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تستمر جماعات المستوطنين في توسيع نفوذها وتحقيق مكاسب على الأرض، في ظل غياب أو ضعف الردع من قبل السلطات الإسرائيلية.

ويواجه الصحفيون الفلسطينيون والدوليون الذين يقومون بتغطية الأحداث اليومية في الضفة الغربية تحديات ومخاطر متزايدة، حيث يتعرض العديد منهم لهجمات وتهديدات أثناء تأدية مهامهم الصحفية، مما يعرقل حرية الإعلام ويعيق نقل الحقيقة إلى العالم الخارجي.