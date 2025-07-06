إيلون ماسك يعلن عن تشكيل حزبه السياسي

وكتب ماسك على منصة "إكس": "بنسبة 2 إلى 1، إذا أردتم حزبا سياسيا جديدا، فستحصلون عليه".

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بالإسراف والفساد، فنحن نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديمقراطية. اليوم، أُنشئ "حزب أمريكا" ليعيد لكم حريتكم".

يشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت خلافا بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورجل الأعمال، إيلون ماسك، بعد أن وجّه الأخير انتقادات حادة لمشروع قانون إنفاق رئيسي طرحته إدارة ترامب.

وردّ ترامب بتهديدات علنية، تضمنت إمكانية ترحيل ماسك، وسحب الدعم الفيدرالي المخصص لشركاته، مثل "سبيس إكس" و"ستارلينك"، مؤكدا أن ارتكاب ماسك لأخطاء كبيرة قد يدفع لاتخاذ "إجراءات صارمة" ضده.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترامب ماسك بالهجوم على المشروع لأنه "غاضب من إلغاء دعم السيارات الكهربائية"، مضيفا أن ماسك كان سيغادر السوق الأمريكي لولا الدعم الحكومي.

ومن ناحيته، علّق ماسك عبر "إكس" بالقول إنه "من المغري جدا التصعيد، لكنني سأمتنع مؤقتا"، بينما تراجعت أسهم "تيسلا" بنسبة 5% عقب تصريحات ترامب.

ويأتي هذا الخلاف بعد تحالف قصير بين الرجلين، في أعقاب عودة ترامب للبيت الأبيض، قبل أن تتدهور العلاقة في مايو/ أيار 2025 على خلفية انتقادات ماسك للسياسات الحكومية.

وكان إيلون ماسك يتولى رئاسة وزارة كفاءة الحكومة، التي أنشأها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تهدف إلى "خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".