بوتين: أحادية القطب أمست "من الماضي"

وأكد بوتين في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن دول مجموعة بريكس، تستمر في تعميق التعاون في المجالات الرئيسية.

وأوضح بوتين، أن جميع دول بريكس تقف في صف المساواة، وحسن الجوار، ومبادئ القيم التقليدية.

وأردف بوتين: "تأثير مجموعة "بريكس" ونفوذها في العالم يزدادان عامًا بعد عام".

تاثير ومكانة تكتلنا (بريكس) يزدادان عامًا بعد عام.. وأصبحت بحق من المراكز الرئيسية في النظام العالمي.

وبيّن بوتين، أن البرازيل، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة "بريكس"، تبنّت المبادرات التي طرحتها روسيا خلال رئاستها للمجموعة في عام 2024، مشيرا إلى أن العمل جار على تنفيذها.

من المهم أن الزملاء في البرازيل، تبنوا المبادرات التي طرحت في فترة الرئاسة الروسية، العام الماضي؛(للمجموعة)، وقدموا مقترحات للعمل على تنفيذها.

وأشار إلى أن من بين الإنجازات المشتركة إطلاق آلية خاصة للتشاور بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية.

وكشف بوتين أن مجموعة "بريكس" تتفوق بشكل كبير على تكتلات أخرى، مثل مجموعة السبع من حيث معدلات القوة الشرائية.

بريكس تتفوق بشكل ملحوظ على بعض التكتلات الأخرى (من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية)، بما في ذلك مجموعة السبع، التي يبلغ ناتجها وفق هذا المعيار 57 تريليون دولار.

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد توسعت شراكتنا بشكل ملحوظ، وهي تشمل دولًا رائدة في أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. معًا، نمتلك إمكانات سياسية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وبشرية هائلة حقًا".

وأكد بوتين أن "العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية أصبح شيئا من الماضي".

وأعرب بوتين عن أمله في توسيع استخدام العملات الوطنية بين دول بريكس.

وقال بوتين: من الضروري توسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

وأضاف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة بين بلدان "بريكس" يتزايد باطراد، موضحًا أنه خلال العام الماضي "بلغت حصة التعامل بعملتنا الوطنية، الروبل، وعملات الدول الصديقة في التسويات بين روسيا ودول بريكس الأخرى نحو 90 بالمئة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العالم يمر بتغيرات جذرية، مشددا على أن "النظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية الذي يخدم مصالح ما يسمى (المليار الذهبي) أصبح شيئا من الماضي".

وشدد بوتين على أهمية زيادة حجم الاستثمارات الرأسمالية المتبادلة، من خلال آليات "بريكس" مثل "بنك التنمية الجديد"، موضحًا أنه لهذا الغرض اقترحت روسيا تشكيل منصة استثمارية جديدة للدول الأعضاء بمجموعة "بريكس"

وستُناقش في الجلسة العامة للقمة، قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة العالمية، وآفاق تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.

ومن المتوقع أن يتبادل قادة الدول وجهات النظر حول القضايا العالمية الراهنة، ومن المقرر اعتماد بيان ختامي في أعقاب الجلسة.

يستضيف الفعالية متحف ريو دي جانيرو للفن المعاصر، وتشهد المنطقة المجاورة لمكان انعقاد القمة انتشار أكثر من 2000 جندي برازيلي لتأمين أعمال القمة، رفقة عربات مدرعة.

وتعقد قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.

وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.

يُذكر أن "بريكس" تأسست عام 2006 بمبادرة من روسيا، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ثم توسعت عام 2024، بانضمام 4 دول جديدة، وواحدة في عام 2025، بينما تتعاون دول أخرى مع المجموعة بصفة شراكة، من بينها بيلاروسيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوزبكستان، وفيتنام.