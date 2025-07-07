العميد جباري: إيران لم تظهر معظم صواريخها الفعالة حتى الان

وصرّح العميد إبراهيم جباري : قواتنا المسلحة في قمة جاهزيتها لمواجهة أي عدوان محتمل على بلادنا. قال الشهيد حاجي زاده ذات مرة: إذا اندلعت حرب بيننا وبين إسرائيل والولايات المتحدة، حتى لو أطلقنا عليهم صواريخ يوميًا لمدة عامين، فإن قدراتنا لن تنفد.

وأكد في تصريح لوكالة مهر أن ما شهدناه حتى الآن لم يكن سوى قدرات القوات الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، مشيرًا إلى أن المستودعات والمدن الصاروخية والمرافق الموجودة حاليًا تحت الأرض شاسعة جدًا لدرجة أننا لم نستعرض بعد معظم قدراتنا الدفاعية وصواريخنا الفعالة.

وأضاف مستشار القائد العام لحرس الثورة: "إذا أراد العدو الصهيوني مواصلة الحرب ومهاجمة بلدنا، فسيكون ذلك اليوم مذهلًا، لأن جيشنا وحرس الثورة الاسلامية والقوات البرية والجوية لم تنزل إلى الميدان بكامل قوتها بعد. إذا حدث ذلك، فسينزل الجميع إلى الميدان، وستنزل جبهة المقاومة أيضًا إلى الميدان".