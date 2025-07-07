صاروخان يمنيان يخترقان سماء الاحتلال رداً على غارات الحديدة

القوات اليمنية اطلقت صاروخين تجاه الكيان الاسرائيلي ردا على غارات شنها جيش الاحتلال على عدد من الموانيء وفي مقدمتها ميناء الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق، إثر إطلاق صاروخين من اليمن، سبقها رصد صفارات الإنذار أيضاً في منطقة البحر الميت وغربها.

وفي السياق أظهر موقع 'فلايت رادار' لتعقب حركة الملاحة الجوية تعليقاً مؤقتاً لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار 'بن غوريون' في 'تل أبيب'، على خلفية إطلاق صاروخ من اليمن.

على ضوء هذه التطورات قال القيادي في حركة أنصار الله اليمنية، نصر الدين عامر، أنّ العدوان الإسرائيلي لم ولن يستطيع إيقاف الضربات اليمنية على عمقه، مشدداً على أنّه 'لن تمرّ سفينة واحدة من منطقة عمليات قواتنا اليمنية'.

وقال عامر، عبر صفحته الرسمية على منصة ايكس إنّ 'على الصهاينة التوجّه إلى الملاجئ، فمن يعتدي على غزة واليمن لن ينام'، مضيفاً أن 'غزة ليست وحدها، واليمن لا ينام على ضيم'.

وشدد على أنّ عمليات إسناد غزة لن تتوقف 'إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عنها'.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي شن سلسلة غارات على محافظة الحديدة غرب اليمن مستهدفا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب بعشرين غارة جوية.

وفي السياق أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تصدت بفاعلية للعدوان وأجبرت جزءاً كبيراً من الطائرات على المغادرة، وذلك بدفعة كبيرة من صواريخ أرض جو محلية الصنع مما تسبب في حالة كبيرة من الإرباك لدى طياري الاحتلال وغرف عملياته.