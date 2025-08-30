مقترح جديد لوقف إطلاق النار.. حماس تعلن موافقتها

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش
مقترح جديد لوقف إطلاق النار.. حماس تعلن موافقتها
العالم
كشفت مصادر مطلعة عن أن حركة حماس ابلغت موافقتها على المقترح المصري حول صفقة التهدئة وتبادل  الرهائن.

وأكد المصدر، ان موافقة حماس جاءت بعد لقاء مشترك مصر قطري مع قيادة وفدها في مصر.
وكانت مصادر، ذكرت إن المقترح يتضمن تهدئة لمدة 60 يومًا مقابل إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين، وإدخال المساعدات بشكل مكثف لقطاع غزة للحد من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الغزيون.

إقرأ أيضاً..العفو الدولية: الاحتلال ينفذ سياسة تجويع متعمدة في غزة

وأوضحت أن "المقترح يقضي بسماح إسرائيل بفتح مسارات آمنة لدخول شاحنات المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق التي كان قد دخلها بعد انهيار اتفاق التهدئة السابق في الثاني من مارس/آذار الماضي".

وبحسب المسؤول المطلع على المفاوضات فإن المقترح في حال موافقة حماس عليه فإنه سيتم نقله للحكومة الإسرائيلية عبر واشنطن، للضغط على إسرائيل للقبول به، ووقف العملية العسكرية في مدينة غزة.

وأشار إلى أن مصر بحسب المقترح، ستعمل على تقديم ضمانات لحماس بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة، إلا أن فترة الهدنة سيتخللها مفاوضات جادة، وضغط أمريكي على إسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي يوقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات اليوم التالي للحرب.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

صحة غزة: اثنان من بين كل 10 أشخاص قادرون على التبرع بالدم

صحة غزة: اثنان من بين كل 10 أشخاص قادرون على التبرع بالدم

كارثة صحية في غزة: الطفح الجلدي يهدد الأطفال والكبار

كارثة صحية في غزة: الطفح الجلدي يهدد الأطفال والكبار

0% ...

آخرالاخبار

في يومين.. مايكروسوفت تطرد 4 موظفين احتجوا على تعاونها مع الاحتلال

علماء إيرانيون يطورون بشرة صناعية للإنسان

بالفیديو: أمين مجلس الأمن الأرميني يلتقي لاريجاني

ألمانيا تسجل أعلى معدل بطالة منذ أكثر من 10 سنوات

تعيين علي باقري مساعدا للشؤون الدولية في المجلس الأعلى للأمن القومي

اللغة الفارسية تغزو قلوب الأميركيين في جامعة برينستون

ضابط أمريكي: "مؤسسة غزة" أُنشئت لتجويع السكان وتهجيرهم قسرا

لبنان يطلق شرطا مهما قبل تحديد جدول زمني لحصر السلاح

صور تنشر لأول مرة لرئيس إيراني شهيد بدأ حياته بائعاً متجولاً!

الغماري: العدوان الإسرائيلي على صنعاء لن يمرّ دون عقاب