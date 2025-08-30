مقترح جديد لوقف إطلاق النار.. حماس تعلن موافقتها

وأكد المصدر، ان موافقة حماس جاءت بعد لقاء مشترك مصر قطري مع قيادة وفدها في مصر.

وكانت مصادر، ذكرت إن المقترح يتضمن تهدئة لمدة 60 يومًا مقابل إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين، وإدخال المساعدات بشكل مكثف لقطاع غزة للحد من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الغزيون.

وأوضحت أن "المقترح يقضي بسماح إسرائيل بفتح مسارات آمنة لدخول شاحنات المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق التي كان قد دخلها بعد انهيار اتفاق التهدئة السابق في الثاني من مارس/آذار الماضي".

وبحسب المسؤول المطلع على المفاوضات فإن المقترح في حال موافقة حماس عليه فإنه سيتم نقله للحكومة الإسرائيلية عبر واشنطن، للضغط على إسرائيل للقبول به، ووقف العملية العسكرية في مدينة غزة.

وأشار إلى أن مصر بحسب المقترح، ستعمل على تقديم ضمانات لحماس بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة، إلا أن فترة الهدنة سيتخللها مفاوضات جادة، وضغط أمريكي على إسرائيل للتوصل لاتفاق نهائي يوقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات اليوم التالي للحرب.