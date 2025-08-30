أسباب موافقة حماس على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

ولفت ياغي إلى أن المتغير الجديد يتمثل في وجود مخاطر حقيقية من أن تفرض "إسرائيل" مسألة التهجير القسري إلى منطقة سيناء، سواء بموافقة المصريين أو بدونها، خاصة في ظل الضغط والدعم الأمريكي الكامل لـ"إسرائيل"، والدعم المباشر من ترامب لنتنياهو ضمن الخطة المتفق عليها بين الطرفين. وفي اللقاء الأخير بين نتنياهو وترامب، تحدث نتنياهو بوضوح عن تنفيذهم لخطط ترامب داخل قطاع غزة، لذلك يحاولون التوصل إلى صفقة جزئية تكون المرحلة الأولى وليست الأخيرة.

وأشار ياغي إلى أن مصدرًا مسؤولًا في مكتب رئيس الوزراء صرح قبل قليل بأن شروط "إسرائيل" لا تزال كما أقرها الكابينت الإسرائيلي، أي الصفقة الشاملة وفقًا للمبادئ المحددة: نزع سلاح حماس، الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، نزع سلاح كل قطاع غزة، فرض الهيمنة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية ليست السلطة الفلسطينية ولا حماس داخل غزة.



وأوضح ياغي أن كل المسائل الآن مرتبطة بالموقف الأمريكي: ما سيقوله ترامب وما سيكون موقفه في حديثه مع نتنياهو. فقد لم يرفض نتنياهو ووزير دفاعه كاتس مسألة الصفقة الجزئية صراحة، ومن جهة أخرى لم يعلنوا موافقتهم عليها. هذا ما صرح به بن غفير، وتحدث عنه أيضًا سموتريتش، مؤكدين أنه لا تزال هناك احتمالات لموافقة نتنياهو على الصفقة، لكن لا يمكن الجزم بذلك، إذ سيراعي نتنياهو وضعه الداخلي وجمهور اليمين.



وكان قد أفاد مصدر في حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس الاثنين، بأن الحركة وافقت على مقترح جديد تلقته من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...