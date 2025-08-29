أقوی خطاب للشيخ نعيم قاسم؛ يضع النقاط علی الحروف

ولفت الشيخ قاسم إلى أنه لولا المقاومة لوصلت "إسرائيل" إلى بيروت مثلما وصلت إلى دمشق، مشيرًا إلى أن حكومة لبنان اتخذت القرار الخاطئ بتجريد المقاومة وشعبها من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي ونواياه التوسعية بإشراف أمريكي.

وقال الشيخ نعيم قاسم:"السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. هذا السلاح روحنا وشرفنا وأرضنا وكرامتنا ومستقبل أطفالنا".

الشيخ قاسم أكد أنه لا يوجد شيء اسمه خطوة مقابل خطوة بخصوص سلاح المقاومة، وأضاف أن بداية حل المشكلة في لبنان تكون باستعادة السيادة الوطنية، ومن دون هذه البداية لا يمكن ذلك. ودعا الحكومة إلى جلسات مناقشة مكثفة في كيفية استعادة السيادة بالدبلوماسية وتسليح الجيش والاستراتيجية الدفاعية، مطالبًا النخب بمساعدة الحكومة في وضع الخطط من أجل استعادة السيادة الوطنية.

وقال الشيخ نعيم قاسم:"البعض يقول لنا، خلي يكون في خطوة منكم وخطوة منا، شو خطوة؟ وأنتم كحزب لازم أنتم تبلشوا بالخطوة. يعني كل شيء عملناه خلال 8 أشهر، بل خلال هذا العمل بعد وقف إطلاق النار، وقدمنا في الجنوب، كله هذا ما اسمه خطوة؟ هل تثقوا بهذا العدو الإسرائيلي ومن ورائه أمريكا؟ هؤلاء ليسوا محل ثقة، لذلك لا خطوة خطوة ولا كل هذا المسار الذي يدعو إلى التنازلات".

خطاب الشيخ قاسم يأتي في وقت وصلت فيه الموفدة الأمريكية الخاصة إلى لبنان، مورغان اورتاغوس، الی العاصمة بيروت، حيث سبقت المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان وسوريا، توم براك، بساعات، وهو الذي يأتي حاملًا معه رسالة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ملف سلاح حزب الله. وبحسب المصادر الإعلامية، فإن براك سيقوم بزيارة تفقدية إلى قطاع جنوب نهر الليطاني للاطلاع على الوضع عن كثب ومعاينة مدى التقدم الذي أحرزه الجيش اللبناني ميدانيًا على صعيد تنفيذ مهمته. وهنا يتساءل المراقبون: أين السيادة اللبنانية في ظل هذه الزيارة التفقدية؟