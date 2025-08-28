اليمن يستهدف مطار 'بن غوريون' بصاروخ باليستي فرط صوتي

وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان له اليوم الاربعاء إن إعتراف العالم بحجم المعاناة التي يواجهها إخواننا في غزة من تجويع وحصار وعدوان يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية دينية وتاريخية كبيرة.

ودعا العميد سريع في البيان إلى ضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان على غزة.

كما أشار إلى أن اليمن "بوصفه يمن الأنصار والإسلام، يقف في موقف مشرف وهو يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين"، وأن "القوات المسلحة اليمنية لن تتخلى عن موقفها في نصرة غزة مهما كانت التحديات، حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان".