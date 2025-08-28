اليمن يستهدف مطار 'بن غوريون' بصاروخ باليستي فرط صوتي

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش
العالم
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2". وقد حققت العملية هدفها بنجاح، مما أدى إلى هروب الملايين من المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار.

وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع في بيان له اليوم الاربعاء إن إعتراف العالم بحجم المعاناة التي يواجهها إخواننا في غزة من تجويع وحصار وعدوان يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية دينية وتاريخية كبيرة.

ودعا العميد سريع في البيان إلى ضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان على غزة.

كما أشار إلى أن اليمن "بوصفه يمن الأنصار والإسلام، يقف في موقف مشرف وهو يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين"، وأن "القوات المسلحة اليمنية لن تتخلى عن موقفها في نصرة غزة مهما كانت التحديات، حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان".

اقرأ ايضا.. صاروخ يمني يغلق مطار بن غوريون الاسرائيلي

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

فشل 'اسرائيل' في تحييد جبهة اليمن

فشل 'اسرائيل' في تحييد جبهة اليمن

اعتراف

اعتراف "اسرائيلي" بقدرة اليمن على اختراق منظومات الدفاع الجوي

صواريخ اليمن الباليستية الانشطارية الكابوس الأكبر للكيان الصهيوني

صواريخ اليمن الباليستية الانشطارية الكابوس الأكبر للكيان الصهيوني

0% ...

آخرالاخبار

أعضاء مجلس الأمن يدعون لهدنة فورية غير مشروطة في غزة

أمين عام 'إيكو' يتباحث مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون الاقتصادية

سفير إيران لدى اليابان يلتقي وزير الخارجية عراقجي

أوليانوف يعلن استئناف أنشطة وكالة الطاقة الذرية بحطة بوشهر النووية

قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

الحاج حسين الخليل: لوضع حدّ للانبطاحة السياسية وإبعاد الجيش عن الفتنة

الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على مواقع في ريف دمشق

متحدث الخارجية الايرانية يلتقي السفير الصيني في طهران

'إسرائيل الكبرى' على الطاولة مجدداً ورفض تام لإقامة دولة فلسطينية

شاهد/بلا حبال ولا خوذة..إيراني يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال حافیاً!