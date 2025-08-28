شاهد/بلا حبال ولا خوذة..إيراني يتحدى الجاذبية ويتسلق الجبال حافیاً!

كرمي، الذي نشأ في بيئة جبلية كردية، يؤكد أنه لا يخشى الارتفاعات، بل يخاف فقط من سرعة السيارات، فيما يعتبر أن شغفه بالطبيعة هو ما يمنحه هذه الجرأة.

آخر مقاطعه التي صُورت على صخرة بارتفاع يتجاوز 600 متر لاقت تفاعلًا كبيرًا، حيث اتهمه بعض المتابعين باستخدام الخدع البصرية أو الذكاء الاصطناعي، بينما يصر هو على أن كل شيء حقيقي.

ميلاد كرميويقول إن دخله الأساسي يأتي من الإعلانات عبر صفحته التي يتابعها أكثر من مليون شخص.

ورغم تحذيرات المتابعين وخوف عائلته، يواصل كرمي مغامراته، مؤكدًا أن أكثر ما يقلقه هو أن يحاول الآخرون تقليده فيتعرضون للخطر.

أما عن الموت، فيصفه بأنه "منصة انطلاق لا يخشاها"، ليبقى واحدًا من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في فضاء السوشيال ميديا الإيرانية.