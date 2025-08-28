متحدث الخارجية الايرانية يلتقي السفير الصيني في طهران

وافادت وكالة "ارنا"، ان بقائي كتب على صفحته الخاصة بمنصة اكس، بان لقاءه مع سفير الصين في طهران اليوم، جاء على اعتاب اجتماع القمة لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وزيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان المرتقبة الى الصين.

واضاف بقائي في تدوينته : لقد تم في هذا اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين ايران والصين التي هي آخذة بالتعاون على الدوام، وايضا التأكيد على ضرورة تسخير الاواصر التاريخية والحضارية والثقافية المشتركة لتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ اكثر فاكثر.