مع تحليق مكثف للمروحيات والمسيرات دون مقاومة..

قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥
٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش
قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق
تواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي عمليات الإنزال في منطقة جبل المانع بريف دمشق، مع تحليق مكثف للمروحيات والطائرات المسيرة في الأجواء.

وقد حلّقت 4 مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق، وهبطت مظلات لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع.

وارتفع عدد الغارات الإسرائيلية حتى اللحظة إلى 15 غارة على مناطق متفرقة من ريف دمشق، نفّذتها طائرات حربية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال جولتين متتاليتين.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، الأربعاء سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة.

وأطلقت المقاتلات نحو ستة صواريخ على أهداف أرضية، شملت مستودعًا ضخمًا يحتوي على صواريخ من نوع “إيغلا-إس”، كان يُستخدم سابقًا قبل سقوط نظام الاسد.

ولم تُسجَّل حتى الآن معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الغارات.

وايضا لم تسجل أي محاولات تصدي من قبل قوات وزارة الدفاع السورية حتى الآن.

تركزت الغارات الاسرائيلية على:

** محطة رادار SK كورية التابعة للفوج الرابع في الجبل.

** مستودع ضخم للصواريخ إيغلا-اس (SA-18)، كان يُستخدم سابقًا قبل سقوط نظام الاسد.

** وقبل قليل، حلّقت أربع مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق، وهبطت مظلات لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع.

** ارتفع عدد الغارات الإسرائيلية حتى اللحظة إلى 15 غارة على مناطق متفرقة من ريف دمشق، نفّذتها طائرات حربية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال جولتين متتاليتين.

** شنت المقاتلات الإسرائيلية، اليوم، سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة.

** أطلقت المقاتلات نحو ستة صواريخ على أهداف أرضية، شملت مستودعًا ضخمًا يحتوي على صواريخ من نوع “إيغلا-إس”، كان يُستخدم سابقًا قبل سقوط نظام الاسد.

** لم تُسجَّل حتى الآن معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الغارات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان

