قوات الاحتلال تواصل عمليات الإنزال بمنطقة جبل المانع بريف دمشق

وقد حلّقت 4 مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق، وهبطت مظلات لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع.

وارتفع عدد الغارات الإسرائيلية حتى اللحظة إلى 15 غارة على مناطق متفرقة من ريف دمشق، نفّذتها طائرات حربية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال جولتين متتاليتين.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، الأربعاء سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة.

اقرأ وتابع المزيد:

وأطلقت المقاتلات نحو ستة صواريخ على أهداف أرضية، شملت مستودعًا ضخمًا يحتوي على صواريخ من نوع “إيغلا-إس”، كان يُستخدم سابقًا قبل سقوط نظام الاسد.

ولم تُسجَّل حتى الآن معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الغارات.

وايضا لم تسجل أي محاولات تصدي من قبل قوات وزارة الدفاع السورية حتى الآن.

تركزت الغارات الاسرائيلية على:

** محطة رادار SK كورية التابعة للفوج الرابع في الجبل.

** مستودع ضخم للصواريخ إيغلا-اس (SA-18)، كان يُستخدم سابقًا قبل سقوط نظام الاسد.

** وقبل قليل، حلّقت أربع مروحيات إسرائيلية على ارتفاع منخفض في منطقة الكسوة بريف دمشق، وهبطت مظلات لمباشرة عملية إنزال وتفتيش في الموقع.

** ارتفع عدد الغارات الإسرائيلية حتى اللحظة إلى 15 غارة على مناطق متفرقة من ريف دمشق، نفّذتها طائرات حربية تابعة للقوات الإسرائيلية خلال جولتين متتاليتين.

** شنت المقاتلات الإسرائيلية، اليوم، سلسلة غارات جوية طالت منشأة عسكرية في تل المانع، إضافة إلى مقر للقوات السورية بمنطقة الكسوة.

** أطلقت المقاتلات نحو ستة صواريخ على أهداف أرضية، شملت مستودعًا ضخمًا يحتوي على صواريخ من نوع “إيغلا-إس”، كان يُستخدم سابقًا قبل سقوط نظام الاسد.

** لم تُسجَّل حتى الآن معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية الناجمة عن الغارات.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الانسان