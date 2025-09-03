بالفيديو..

شاهد.. الصين تستعرض قوتها العسكرية برسائل سياسية واقتصادية مدوّية!

الأربعاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
العالم
بحضور مهيب لزعماء العالم من26 بلدا منها ايران روسيا وكوريا الشمالية نظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في العاصمة بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان . 

بسيارة مكشوفة تفقد الرئيس الصيني شي جين بينغ الاستعراض ثم وفي موقع الاحتفال عند بوابة تيانانمن التاريخية، يرافقه عدد من القادة الدوليين، أبرزهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال شي جين بينغ الرئيس الصيني:"لا يمكن ايقاف الصين في عالم متغير و ان الخيار مفتوح بين الحرب و السلام والحوار و المواجهة لذلك علينا التعاون مع بعضنا البعض للعيش بسلام ووئام ويمكن للدول ان تسعى للعيش المشترك والقضاء على اسباب الحرب و منع الماسي الناجمة عنها".

ومن خلال الاستعراض الذي شاركت فيه قوات عسكرية ضخمة ودبابات وطائرات ومعدات عسكرية متقدمة، يرسل شي جين بينغ رسائل الى حلفاءه في شانغهاي ان الصين ليست حليفا اقتصاديا قويا لهم فحسب بل قوة عسكرية داعمة في مواجهة الضغوط الغربية.


شاهد أيضا.. الرئيس بزشكيان يغادر الصين متوجها إلى إيران



فقد تم عرض طائرات ومقاتلات من الجيل الرابع ومركبات مضادة للطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية متطورة، تفوق سرعة الصوت، وذلك في حدث ضخم ضم أول مشاركة للزعيم الكوري الشمالي مما يعكس أهمية المناسبة من جهة، والدلالة السياسية المتزايدة للعلاقات الصينية الكورية الشمالية من جهة أخرى.

بالاضافة الى حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يمثل رسالة مهمة لقطب عسكري مهم في العالم واصطفافه مع الصين اقتصاديا حيث اكد في كلمة له ان موسكو سوف تزود الصين بأكثر من مئة مليار متر مكعب من الغاز إجمالا ضمن الاتفاقيات مع الصين و التي قال عنها انها مفيدة.

وشارك في الحدث أكثر من 10 آلاف جندي ومئات الطائرات والعربات العسكرية بالاضافة الى قوات حفظ السلام الصينية العاملة ضمن بعثات الأمم المتحدة.

الصين التي تقول للقاصي والداني انها قوة عالمية لا يمكن تجاوزها وهو تحذير للخصوم وطمئنة للحلفاء انها الحليف الاقتصادي الامن، رسائل اغاضت واشنطن فسارع الرئيس الامريكي دونالد ترامب باتهام الرئيس الصيني و الروسي و الكوري الشمالي بالتامر على بلاده.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

الرئيس بزشكيان يغادر الصين متوجها إلى إيران

الرئيس بزشكيان يغادر الصين متوجها إلى إيران

شاهد.. ثالوث الردع النووي الصيني يظهر في عرض عسكري تاريخي

شاهد.. ثالوث الردع النووي الصيني يظهر في عرض عسكري تاريخي

نائب وزير الخارجية يتحدث عن الدبلوماسية الإيرانية النشطة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

نائب وزير الخارجية يتحدث عن الدبلوماسية الإيرانية النشطة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

بزشكيان: إذا لم نتحد ستشمل سياسات الهيمنة الأمريكية الصين أيضا

بزشكيان: إذا لم نتحد ستشمل سياسات الهيمنة الأمريكية الصين أيضا

0% ...

آخرالاخبار

دعوات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى بذكرى المولد النبوي

سموتريتش يرسم خرائط الضم.. فهل يطيح بحلم الدولة الفلسطينية!؟

اوليانوف يتشاور مع غروسي حول الملف النووي الإيراني

الأعرجي يشيد بالحنكة السياسية الإيرانية في دعم استقرار المنطقة

بقائي: الإيرانية مهدية إسفندياري اعتقلت لدعمها الشعب الفلسطيني

كيان الإحتلال يدعي إحباط محاولة اغتيال بن غفير

غروسي: جهود لإجراء اجتماع جديد مع إيران في فيينا

الأردن يدين بشدة تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية 

زيادة بـ21 ألف برميل يوميا في مبيعات النفط الإيراني خلال العام الجاري

تألق فتاة إيرانية في معرض الصين للاختراعات 2025