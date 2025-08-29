الصحة العالمية: الهجوم "الإسرائيلي" على غزة ستكون له عواقب مروعة

جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الخميس، حيث أشار إلى أن "استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة في 25 آب/ أغسطس يبعث قلقاً بالغاً".



وأوضح بيبركورن أن "الهجوم أسفر عن مقتل 20 مدنياً على الأقل، بينهم 5 صحفيين، وإصابة أكثر من 50 شخصاً، بينهم مرضى". ولفت إلى أن "الوضع الصحي في غزة مشلول ومنهار، حيث تعمل أقل من نصف المستشفيات جزئياً فقط"، مشيراً إلى أن مستشفى ناصر يُعد حالياً "أهم وأكبر مستشفى تحويلي في غزة".

كما أشار إلى أن المستشفيات الثلاثة الرئيسية في قطاع غزة، وهي الأهلي، والشفاء، وناصر، تعمل فوق طاقتها بثلاثة أضعاف مع غياب الإمكانات. وذكر بيبركورن أن "التقرير الأخير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة أكد وجود مجاعة في مدينة غزة"، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص شمال القطاع ظروفاً كارثية من جوع وفقر وموت.

وأكد بيبركورن أن "الآثار على الناس ستكون مروّعة ومرعبة"، مشدداً على ضرورة "التوصل إلى وقف إطلاق النار فوراً".