تشاهدون في برنامج بانوراما..

مزارع شبعا مقابل الجولان المحتل.. واقع جديد؟

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش
مزارع شبعا مقابل الجولان المحتل.. واقع جديد؟
العالم
يناقش بانوراما في ملفه، ما كشفه الإعلام العبري عن مفاوضات سرية تجري بين الكيان الإسرائيلي والسلطات السورية الانتقالية حول تنازل دمشق عن هضبة الجولان المحتلة مقابل الحصول على مزارع شبعا.

ونقلت قناة 'كان' العبرية عن مصدر في وزارة الحرب قوله إن تل أبيب كانت تدرس الخطوة بشكل جدي، وإن المفاوضات بشأنها توقفت بعد مجزرة السويداء، لكن المصدر لم يستبعد استئنافها مستقبلا.

كذلك لم يستبعد مصدر سوري مقرب من النظام الحاكم الربط بين قضية مزارع شبعا وهضبة الجولان بعد التوصل لاتفاق أمني بين الطرفين.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المرحلة السياسية لهذه الخطوة في كيان الاحتلال، تتطلب موافقة ثمانين عضوا في الكنيست.

هذا ونفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التقارير؛ من جانبه كشف مصدر رسمي سوري أن التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام في الوقت الراهن تعد سابقة لأوانها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

تشكيل المجلس السياسي في غرب ووسط سوريا

تشكيل المجلس السياسي في غرب ووسط سوريا

الاحتلال يتحدث عن بدء مرحلة انفصال السويداء عن سوريا!

الاحتلال يتحدث عن بدء مرحلة انفصال السويداء عن سوريا!

رغم نوايا التطبيع.. خامس توغل اسرائيلي في القنيطرة خلال آب الجاري

رغم نوايا التطبيع.. خامس توغل اسرائيلي في القنيطرة خلال آب الجاري

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته جنوب سوريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته جنوب سوريا

0% ...

آخرالاخبار

روسيا: قرار "الترويكا الأوروبية" ضد إيران ليس له أي قوة قانونية

عراقجي: اجراء الترويكا الأوروبية يُعقّد المسار الدبلوماسي

بزشكيان: صمود الشعب الايراني في حرب الـ 12 يومًا أثبت للعالم ثباته في الدفاع عن الوطن

البخيتي: مستعدون لمعركة طويلة الأمد مع الاحتلال

مصر وقطر: رغم عدم تجاوب الاحتلال سنواصل جهود التوصل لاتفاق

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: أعضاء مجلس الأمن أمام لحظة مصيرية

حماس: تصريحات سموتريتش تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم

‏المشاط: الضربات الصهيونية فاشلة وستظل فاشلة

"ستاربكس" تواجه خسائر قياسية في ماليزيا بعد حملات المقاطعة دعماً لغزة

جنرال صهيوني: لسنا مستعدين لحرب إقليمية والضغوط النفسية تتزايد