مزارع شبعا مقابل الجولان المحتل.. واقع جديد؟

ونقلت قناة 'كان' العبرية عن مصدر في وزارة الحرب قوله إن تل أبيب كانت تدرس الخطوة بشكل جدي، وإن المفاوضات بشأنها توقفت بعد مجزرة السويداء، لكن المصدر لم يستبعد استئنافها مستقبلا.



كذلك لم يستبعد مصدر سوري مقرب من النظام الحاكم الربط بين قضية مزارع شبعا وهضبة الجولان بعد التوصل لاتفاق أمني بين الطرفين.



وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن المرحلة السياسية لهذه الخطوة في كيان الاحتلال، تتطلب موافقة ثمانين عضوا في الكنيست.



هذا ونفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه التقارير؛ من جانبه كشف مصدر رسمي سوري أن التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام في الوقت الراهن تعد سابقة لأوانها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.