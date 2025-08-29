البخيتي: مستعدون لمعركة طويلة الأمد مع الاحتلال

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش
البخيتي: مستعدون لمعركة طويلة الأمد مع الاحتلال
قال القيادي بحركة أنصارالله اليمنية محمد البخيتي ان اليمنيين مستعدون لمعركة طويلة الأمد مع الاحتلال وسعداء بالمواجهة المباشرة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واضاف ان تحركنا العسكري الداعم لغزة سيستمر طالما تواصلت الحرب الإسرائيلية على القطاع.

واشار الى ان الضربات الإسرائيلية على صنعاء لن تؤثر على عملية الإسناد لإخواننا في غزة.

وصرح البخیتی ان قادة انصارالله لم يكونوا في المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية في صنعاء.

کما نفى القيادي في حركة أنصار الله، نصر الدين عامر الشائعات التي تحدثت عن اغتيال قيادات في حركة أنصار الله خلال العدوان الاسرائيلي الذي استهدفت صنعاء عصر اليوم الخميس، قائلا إن ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة.

ه‍ذا وادعى المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية أن هدف الهجوم على صنعاء كان قيادات بارزة تابعة لانصارالله، وأن عددا منهم تواجد في المكان الذي استهدفه الضربات الإسرائيلية.

