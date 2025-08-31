تحرّك قضائي في الأرجنتين لاعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه البلاد

وذكرت وكالة "رويترز" أن المحاميين يطالبان في هذه الشكوى الجنائية باعتقال نتنياهو في الأرجنتين وفتح تحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن حادث وقع في 23 مارس آذار وقُتل فيه 15 شخصا.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها الوكالة أن من بين هؤلاء القتلى عددا من عمال الإغاثة كان يساعدون ضحايا أحد التفجيرات.

كما تضمنت الشكوى التي رفعها المحامي الأرجنتيني في مجال حقوق الإنسان رودولفو يانزون ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني "من المعلوم أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التسبب عمدا في الموت جوعا، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى".

وكانت جمعية العاملين بالدولة وجماعة "إتش.آي.جيه.أو.إس" لحقوق الإنسان قدمتا مذكرة اعتقال بحق نتنياهو إلى المحاكم الاتحادية الأرجنتينية في أوائل أغسطس الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن من المتوقع أن يزور نتنياهو، الأرجنتين، في شهر سبتمبر المقبل لكن الحكومة الإسرائيلية لم تؤكد هذه الزيارة. في حين ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية يوم الجمعة أن نتنياهو قد يطلب بدلا من ذلك الاجتماع بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل.

ويواجه نتنياهو ضغوطا عالمية متزايدة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الذي أدى إلى ااستشهاد الآلاف من الفلسطينيين ونزوح معظم السكان.

وتواجه "إسرائيل" اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف منفصلة بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. وتنفي إسرائيل ونتنياهو هذه الاتهامات!