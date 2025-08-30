اللواء موسوي: وجود القوى الأجنبية وأمريكا يثير القلق بالمنطقة

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش
اللواء موسوي: وجود القوى الأجنبية وأمريكا يثير القلق بالمنطقة
العالم
أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، خلال لقائه أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان، أن وجود قوى أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، يمثل مصدر قلق للمنطقة.

وقال اللواء موسوي: "لطالما رحبت جمهورية إيران الإسلامية بتوجهات السلام، ولكن وجود قوى خارجية، بما في ذلك أمريكا، يثير القلق ويؤثر على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "حقائق التاريخ تؤكد على قاعدة الصداقة وحسن النية بين إيران وأرمينيا، وفي الوقت نفسه تكشف الدور السلبي لبعض القوى الخارجية، ومن الضروري التفكير في آليات تقلل المخاوف".

تعزيز العلاقات الإيرانية-الأرمينية

ويزور أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان طهران حاليا بدعوة من نظيره الإيراني، حيث التقى اليوم السبت رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار موسوي في اللقاء إلى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن اتفاقية السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان ستسهم في جلب السلام والأمن إلى المنطقة.

إقرأ ايضا .. بزشكيان: لن نسمح لأحد بزعزعة العلاقات الودية بين إيران وأرمينيا

من جانبه، أكد أمين مجلس الأمن الأرميني على الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين وتطوير التعاون الأمني.

كما قيّم الاتفاقيات الموقّعة في 8 أغسطس/آب في إطار مبادرة أرمينيا للسلام عبر مفترق الطرق، مؤكداً حرص بلاده على الحفاظ على سيادتها الوطنية على ممر سيونيك ومنع أي تأثير سلبي على علاقاتها مع إيران.

واستعرض الاجتماع بإيجاز العلاقات العسكرية الثنائية، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين إيران وأرمينيا، بما يسهم في استقرار المنطقة ودعم الأمن الإقليمي.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة

لاريجاني: إيران تعارض أي تغيير جيوسياسي في المنطقة

0% ...

آخرالاخبار

إيران تتأهل لنهائي بطولة العالم للشباب بكرة الطائرة بعد هزيمة أمريكا

دراسة: حجم الرقبة قد يكشف عن مخاطر صحية خفية!

الجهاد الإسلامي تعزّي باستشهاد رئيس الوزراء اليمني

دماء اليمن وفلسطين تتحد..حماس تنعى رئيس الوزرا اليمني

الكشف عن إسم وصورة مشغلي مسيرات الإحتلال خلال العدوان على إيران

صنعاء: منظمة انسان توثق تقرير عن 'ضحايا بلا عدالة'

قريباً؛ الكشف عن الضربة الاستخباراتية الإيرانية للمسيّرات الصهيونية 

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء أحداث السومرية بدمشق

البأس اليمني؛ قوة غيرمحسوبة في الخرائط الاسرائيلية

حركة الجهاد: اليمن وفلسطين.. تضحيات بلا استسلام