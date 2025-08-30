اللواء موسوي: وجود القوى الأجنبية وأمريكا يثير القلق بالمنطقة

وقال اللواء موسوي: "لطالما رحبت جمهورية إيران الإسلامية بتوجهات السلام، ولكن وجود قوى خارجية، بما في ذلك أمريكا، يثير القلق ويؤثر على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "حقائق التاريخ تؤكد على قاعدة الصداقة وحسن النية بين إيران وأرمينيا، وفي الوقت نفسه تكشف الدور السلبي لبعض القوى الخارجية، ومن الضروري التفكير في آليات تقلل المخاوف".

تعزيز العلاقات الإيرانية-الأرمينية

ويزور أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين غريغوريان طهران حاليا بدعوة من نظيره الإيراني، حيث التقى اليوم السبت رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار موسوي في اللقاء إلى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن اتفاقية السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان ستسهم في جلب السلام والأمن إلى المنطقة.

من جانبه، أكد أمين مجلس الأمن الأرميني على الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين وتطوير التعاون الأمني.

كما قيّم الاتفاقيات الموقّعة في 8 أغسطس/آب في إطار مبادرة أرمينيا للسلام عبر مفترق الطرق، مؤكداً حرص بلاده على الحفاظ على سيادتها الوطنية على ممر سيونيك ومنع أي تأثير سلبي على علاقاتها مع إيران.

واستعرض الاجتماع بإيجاز العلاقات العسكرية الثنائية، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين إيران وأرمينيا، بما يسهم في استقرار المنطقة ودعم الأمن الإقليمي.