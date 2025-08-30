من هو أحمد غالب الرهوي ولماذا قام كيان الاحتلال باغتياله؟

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥
٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش
من هو أحمد غالب الرهوي ولماذا قام كيان الاحتلال باغتياله؟
العالم
أكدت الحكومة اليمنية في صنعاء استشهاد رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، يوم الخميس الماضي، في هجوم صهيوني غاشم.

ويعدّ أحمد غالب الرهوي اليافعي، أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وكان ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام" - جناح صنعاء.

وُلد في مديرية "خنفر" بمحافظة "أبين" جنوبي اليمن، وهو نجل غالب ناصر الرهوي، الشخصية السياسية والاجتماعية المعروفة، والذي اغتيل كذلك في سبعينيات القرن الماضي.

وشغل أحمد الرهوي عدة مناصب إدارية، منها مدير عام مديرية "خنفر"، ووكيل لمحافظتي المحويت ووكيل لمحافظتي المحويت وأبين.

وفي العام 2015، انتقل الرهوي إلى صنعاء حيث عُين محافظًا لمحافظة أبين، ثم عضوًا في "المجلس السياسي الأعلى" في صنعاء.

وفي 10 أغسطس/ آب 2024، كلفه المجلس السياسي الأعلى بتشكيل "حكومة التغيير والبناء" في صنعاء، خلفًا لعبد العزيز بن حبتور.

وتعرّض الرهوي لعدة محاولات اغتيال، أبرزها تفجير منزله في "باتيس" بمحافظة أبين الذي تبناه تنظيم "القاعدة" حينها.

الاغتيال يأتي ضمن سياسة الكيان الإسرائيلي في استهداف القيادات الوطنية والمدنية اليمنية ذات الدور البارز في دعم المقاومة الفلسطينية.

