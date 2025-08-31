ماذا تعرف عن برنامج الاستخبارات الامريكية للتحكم بعقول البشر؟

برنامج MK Ultra كان يهدف لتطوير أساليب "غسل الدماغ" والتحكم بعقول الأفراد، مستخدماً مزيجاً من المخدرات، الصدمات الكهربائية، والتنويم المغناطيسي. وقد استهدف البرنامج أشخاصاً أمريكيين وغير أمريكيين، وجعل بعضهم "فئران تجارب بشرية" لتطوير تقنيات السيطرة على العقل.

تشابه مع رواية أورويل 1984:

أظهرت التحقيقات تشابهاً مدهشاً بين أساليب التعذيب النفسي في المشروع وبين الرواية الشهيرة "1984" لجورج أورويل، حيث تُمارس السلطة السيطرة الكاملة على أفكار الأفراد عبر العنف النفسي والجسدي.

ضحايا التجارب:

تضمن البرنامج تجارب على أطفال ومرضى نفسيين في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، وقد أدى استخدام المخدرات والصدمات الكهربائية إلى آثار صحية دائمة وموت بعض الضحايا، فيما دفنت بعض الجثث في قبور مجهولة.

المسؤولون والعلماء:

قاد البرنامج الكيميائي والروانبي الأمريكي سيدني غوتليب، الذي طور استخدام عقار LSD، بالتعاون مع أطباء مثل دونالد إيون كاميرون، لتطبيق التجارب على المرضى دون علمهم، بما في ذلك وضعهم في "غيبوبة دوائية" وإعادة برمجة عقولهم.

انكشاف البرنامج والتحقيقات:

تم كشف جزء من البرنامج بعد خطأ إداري أتاح للصحفي سيمور هيرش الوصول إلى بعض الوثائق، ما أدى إلى فضيحة كبيرة في الولايات المتحدة وإجراء تحقيقات في الكونغرس برئاسة السناتور فرانك چرچ، أسفرت عن إصدار أوامر تنفيذية عام 1976 تحظر إجراء تجارب على البشر دون موافقتهم.