بالصور// هولندا.. سيارة رمزية إجلالا لروح الطفلة الفلسطينية هند رجب

وذكرت مصادر إعلامية أن المراسم أقيمت في وسط أوترخت، من تنظيم متطوعين في هولندا، للوقوف إجلالا لروح الطفلة هند وأرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولإبقاء قصة الطفلة هند، حية في العقول، وضع متطوعون في الساحة سيارة محطمة عليها أثار طلقات رصاص وأبوابها ونوافذها محطمة جراء استهدافها من قبل إسرائيل، تمثيلا للسيارة التي فقدت داخلها هند حياتها.

وأواخر يناير 2024، قتلت الطفلة هند، في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة، بعدما استهدفت إسرائيل سيارة كانت داخلها مع أقاربها، حيث ظلت عالقة في السيارة بين جثث أقاربها الذين قتلوا على الفور بعد استهداف السيارة.

وعقب استهداف السيارة، تواصلت الطفلة الهند، هاتفيا مع الإسعاف لإنقاذها، إلا أن إسرائيل استهدفت الطاقم الإغاثي الذي جاء لإنقاذها، وبعد 12 يوما من الحادثة عُثر على الطفلة هند وقد فارقت الحياة.

وخلال الفعالية، وزع متطوعون منشورات تحكي قصة هند وأطفال غزة، حيث أبدى المارة اهتماما كبيرا لقصة هند المأساوية، ووضعوا أكاليل زهور فوق السيارة.

وفي حديث للأناضول، قال المتطوع جمال أريجان، إنه كثيرا ما يفكر في عمل أي شي يمكن أن يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأوضح أريجان، أنه كثيرا ما شارك في احتجاجات على الإبادة في غزة، إلا أنه خطر على باله عرض سيارة لتخليد قصة الطفلة هند رجب، وأطفال غزة عموما.

وعن السيارة التي عرضها في أوترخت، أوضح أريجان، أنه عمل مع أقاربه المتطوعين لإيجاد سيارة تشبه بالشكل السيارة التي قتلت داخلها هند.

وأضاف: "بدلا من البقاء عاجزين، نحتاج على الأقل إلى لفت الانتباه إلى هند والأطفال الذين فقدوا أرواحهم، وإطلاع الناس بما يحدث في غزة".

وأكد أريجان، أن فعالية عرض سيارة هند الرمزية، ستنظم في مدن هولندية ودول أخرى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.