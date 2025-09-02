قادة منظمة شنغهاي يدينون عدوان الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران

الإثنين ٠١ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش
قادة منظمة شنغهاي يدينون عدوان الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران
العالم
أدان قادة منظمة شنغهاي، في جزء من البيان الختامي لاجتماعهم، الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكاعلى المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدين أن هذه الهجمات تُعد اعتداءً على إيران.

وجاء في البيان الختامي لقمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون، التي عُقدت اليوم الاثنين في الصين، أن الدول الأعضاء تدين بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يونيو/حزيران 2025.

وأوضح القادة أن مثل هذه الأعمال العدوانية ضد منشآت مدنية، بما في ذلك البنية التحتية النووية – الطاقوية، والتي أدت إلى مقتل مدنيين، تُشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها اعتداء على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضافوا أن هذه الاعتداءات ألحقت ضررًا بأمن المنطقة والعالم، وخلّفت تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار الدوليين.

وشددوا على أن السلامة النووية المادية وحماية المنشآت النووية يجب أن تُضمن بشكل دائم، حتى أثناء النزاعات المسلحة، بهدف حماية السكان والبيئة من الأضرار. وفي هذا السياق، أكدوا التزامهم بالمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى حلّ القضايا العالقة بالطرق السلمية.

إقرأ ايضا .. بزشكيان: على منظمة شنغهاي أن تتخذ خطوات نحو خلق عالم أكثر سلاما

كما أكدت الدول الأعضاء على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231 (لعام 2015)، مشددين على أنه قرار مُلزم ويجب تنفيذه بالكامل وبما يتوافق مع نصوصه، وأن أي محاولة لتفسيره بشكل انتقائي أو أحادي تُضعف من مصداقية مجلس الأمن.

ودعا قادة منظمة شنغهاي إلى استئناف حوار بنّاء بين الأطراف المعنية، مؤكدين ضرورة التركيز على إيجاد حلول مشتركة تحول دون مزيد من التصعيد في الأوضاع.

