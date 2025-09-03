ماكرون: محاولات التهجير أو الضم لن توقف اعترافنا بفلسطين

ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أنه "لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضم ولا تهجير للسكان الفلسطينيين الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد السعودي وانضم إليه العديد من الشركاء".

وأضاف ماكرون أن فرنسا والسعودية ستتشاركان معا "رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر"، منتقدا القرار الأمريكي بشأن عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

وقال الرئيس الفرنسي تعليقا على ذلك: "إنه قرار غير مقبول.. ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر"، مضيفا: "الهدف واضح، حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو الماضي، أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، وقال إنه بعث برسالة تعهد فيها بالقيام بذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.