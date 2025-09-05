خطيب جمعة طهران: تفعيل 'آلية الزناد' عمل تعسفي

ومن على منبر صلاة الجمعة اليوم في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران، أوضح حجة الإسلام "أبو ترابي فرد"، أن مشاركة الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" في القمة الـ 25 لقادة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها الصين، تمثل احد أبرز مسارات الدبلوماسية لهذا العام؛ مضيفا أن القمة جاءت في ظرف تعمل فيه الولايات المتحدة الأمريكية على تقويض الجهود الهادفة الى تكريس التعددية القطبية مقابل نظام القطب الواحد العالمي، في وقت يواجه فيه العالم لغة التهديد والعقوبات من قبل الرئيس الأميركي.

كما أشار خطيب جمعة طهران إلى، البيان الختامي لقمة شنغهاي للتعاون والذي أدان بشدة هجمات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على المنشآت النووية السلمية في إيران؛ معتبرا أن هذه الاعتداءات التي خلفت ضحايا مدنيين، تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصف حجة الإسلام "أبو ترابي فرد" البيان الصادر عن شنغهاي بهذا الوضوح في الدفاع عن شعب إيران وحكومتها، بأنه أمر غير مسبوق؛ لافتا الى ان البيان شدد على أن مثل هذه الأعمال العدوانية تلحق أضرارا بالأمن الدولي والإقليمي ولها تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار العالميين.

وتابع : كما أكد البيان على الطابع الملزم للقرار 2231 وضرورة تنفيذه بشكل كامل، واعتبر أي محاولة لتغييره تعسفا وإضعافا لمجلس الأمن.

خطيب جمعة طهران، هنأ في جانب من خطبه اليوم، فريق الأولمبياد الإيراني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية بحصوله على المركز الأول في الدورة الـ 18 من المسابقات العالمية، كما بارك تتويج منتخب شباب إيران للكرة الطائرة ببطولة العالم؛ موجها الشكر إلى جميع المسؤولين والقائمين على النشاطات والبرامج التي تؤدي الى النجاحات العلمية والرياضية في البلاد.