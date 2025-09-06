الكشف عن "منطقة زرقاء جديدة" لطول العمر..هل تعرف شيئا منها؟

حاليا، لا توجد سوى خمس مناطق زرقاء معترف بها رسميا: إيكاريا في اليونان، وأوكيناوا في اليابان، وأولياسترا في سردينيا بإيطاليا، ونيكويا في كوستاريكا، ولوما ليندا في كاليفورنيا. وتتميز هذه المناطق بعوامل أساسية، مثل اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط وانخفاض مستويات التوتر، إضافة إلى موقف إيجابي تجاه كبار السن ووجود تفاعلات مجتمعية متكررة بينهم وبين بقية السكان.

ويقترح العلماء الآن إضافة منطقة زرقاء جديدة محتملة إلى القائمة، وهي أوستروبوثنيا في غرب فنلندا، نظرا لعوامل مثل طول العمر المتوقع والصحة الجيدة.

وقالت سارة أكرمان، باحثة السياسات الاجتماعية في جامعة Åbo Akademi: "قد تعتبر أوستروبوثنيا منطقة زرقاء محتملة لطول العمر"، مشيرة إلى الحاجة إلى بحوث ديموغرافية دقيقة للتحقق من هذه النتائج.

ودرس فريق البحث ثلاث مناطق فنلندية: أوستروبوثنيا ثنائية اللغة، وجنوب أوستروبوثنيا الناطقة بالفنلندية، وجزر أولاند الناطقة بالسويدية.

وأظهرت النتائج أن الجزء الساحلي من أوستروبوثنيا الناطقة بالسويدية يمتلك إمكانات ليُعتبر منطقة زرقاء، بفضل متوسط عمر مرتفع يصل إلى 83.1 عاما، مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 81.6 عاما والمتوسط العالمي 73.1 عاما.

كما تبين أن كبار السن في أوستروبوثنيا الناطقة بالسويدية أكثر نشاطا اجتماعيا ومشاركة في العمل التطوعي، وأقل عرضة للاكتئاب أو الشعور بالوحدة مقارنة بأقرانهم الناطقين بالفنلندية. وفي المقابل، سجلت جزر أولاند أعلى متوسط عمر متوقع وأفضل صحة، لكنها لم تستوف معايير نمط الحياة في المناطق الزرقاء إلا من حيث البيئة الممتعة.

وتشير الدراسة إلى أن العلاقة بين الصحة ونمط الحياة قد لا تكون متطابقة على المستوى الإقليمي، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مواصلة البحث حول كيفية دعم نمط الحياة للشيخوخة الصحية.

وأكدت أكرمان: "قد يختلف الارتباط بين طول العمر والصحة ونمط الحياة باختلاف السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية".

يذكر أن مفهوم "المناطق الزرقاء" صاغه الصحفي الأمريكي دان بويتنر قبل 20 عاما، وطور لاحقا برامج ومنتجات مجتمعية تحت العلامة نفسها. وعلى الرغم من انتقادات بعض الخبراء الذين وصفوا الفكرة بأنها "هراء"، فقد جذب المفهوم اهتماما علميا، بما في ذلك عالم الديموغرافيا البلجيكي ميشيل بولين، الذي ساهم في تحديد أول منطقة زرقاء في أولياسترا بإيطاليا باستخدام أساليب ديموغرافية دقيقة.