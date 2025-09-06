لاريجاني: التعاون الإيراني العراقي يجب أن يصبح أكثر واقعية

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
لاريجاني: التعاون الإيراني العراقي يجب أن يصبح أكثر واقعية
وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، خلال لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، التعاون بين إيران والعراق بأنه استراتيجي، مؤكداً أن هذا التعاون يجب أن يصبح أكثر واقعية وملموسية في ظل الظروف المتقلبة الحالية.

واستضاف علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار قائد الثورة الإسلامية، صباح اليوم السيد عمار الحكيم، أحد كبار السياسيين في العراق.

ورأى الحكيم أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني ضد إيران، على عكس تصور الكيان، زاد من قوتها في المنطقة، وأن المسلمين أشادوا بالدور القوي لإيران.

وأضاف أن التصرفات الشريرة للكيان الصهيوني اليوم في إطار نظرية "إسرائيل الكبرى" أكدت حقانية إيران في وصف هذا الكيان بـ"الورم السرطاني"، وأن المنطقة برمتها أصبحت اليوم أكثر حساسية تجاه مغامرات الكيان الصهيوني.

ووصف لاريجاني خلال اللقاء العراق بأنه بلد صديق، شريك دينياً وقوياً إقليمياً، مؤكداً أن التعاون بين إيران والعراق استراتيجية ويجب أن يصبح أكثر ملموسية في ظل الظروف المتقلبة الراهنة.

