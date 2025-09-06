شاهد..

انطلاق أسبوع الوحدة احتفاء بميلاد الرسول الأعظم (ص)

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش
العالم
انطلق في ايران اسبوع الوحدة الاسلامية احتفاءا بميلاد الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وتحتفل العاصمة طهران بهذه المناسبة حيث تضيء لياليها بفعاليات تنبض بالوحدة، لتؤكد مجدداً على التلاحم الوطني والتنوع الحضاري لإيران.

هنا حيث تتلاقى أرواح المحبة وتزهر معاني الإخاء. على ضفاف بحيرة شهداء الخليج الفارسي، تُضيء العاصمة الإيرانية طهران لياليها بمهرجانات تغمرها الوحدة والجمال.

بمناسبة مرور 1500 عام على ولادة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشهد العاصمة الإيرانية طهران إنطلاق أسبوع الوحدة بفعالية كبرى بعنوان "إيران العزيزة"، وذلك تحت شعار "أمة أحمد". وتستمر هذه الفعالية على مدى 10 أيام.

وأوضح رئيس منظمة الثقافة والفنون في بلدية طهران، محمد باقر أعلمي، لقناة العالم: "تقيم منظمة الثقافة والفنون لبلدية طهران برنامجا خاصا لـ10 أيام تحت شعار أمة أحمد، بمشاركة مختلف المؤسسات، ويتضمن عروضا دينية وفنية. كما تقام أسواق شعبية لعرض منتجات المحافظات الإيرانية ويهدف البرنامج إلى إضفاء أجواء من البهجة والفرح والروحانية".

شاهد أيضا: أوركسترا طهران يحوّل عاشوراء إلى سيمفونية خالدة!

من أهداف هذا المهرجان أيضا إبراز معاني الوحدة والتلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تشارك في هذه الاحتفالات مختلف القوميات الإيرانية، عبر عروض فنية وموسيقية.

إضافة إلى أن هذا الحدث يضم أجنحة خاصة تعكس التراث الشعبي والأزياء التقليدية والمأكولات المحلية في لوحة وطنية تجسد معاني الانسجام والتآلف والحضارة والتنوع الثقافي في إيران.

ومن قلب طهران توجه هذه الفعالية رسالة إلى العالم مفادها أن إيران بتعددها القومي وثروتها الثقافية تبقى راية مرفوعة للوحدة والصمود وصوتا حيا يدعو إلى السلام وعزة الأمة.

