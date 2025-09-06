تظاهرات حاشدة في لندن تندد بإستمرار العدوان على غزة وحصارها

وانطلقت المسيرة ظهرا من ميدان راسل سكوير باتجاه وايت هول، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة التحركات الشعبية التي يشهدها الشارع البريطاني منذ اندلاع الحرب على غزة قبل نحو عامين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات تطالب بوقف العدوان، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد المدنيين.

ودعت عدة منظمات حقوقية وإنسانية إلى المشاركة الواسعة في المسيرة، مؤكدة في بيان لها أن "استمرار المظاهرات رسالة واضحة بأن التضامن مع فلسطين باقٍ ومتواصل، حتى ينتهي الاحتلال وترفع المعاناة عن غزة".

تأتي هذه المسيرة في وقت يتصاعد فيه الغضب الدولي من حجم الكارثة الإنسانية في غزة، وسط دعوات متزايدة للضغط على الحكومات الغربية لوقف دعمها العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي.