لاعبة ايرانية تفوز ببطولة العالم للووشو

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش
لاعبة ايرانية تفوز ببطولة العالم للووشو
العالم
حقق المنتخب الوطني الإيراني للووشو ميدالية ذهبية جديدة في بطولة العالم، وذلك من خلال اداء اللاعبة زهرة كياني، التي أحرزت الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة داخل البلاد.

وجرت منافسات اليوم الرابع ضمن بطولة العالم السابعة عشرة للووشو 2025، منذ صباح اليوم السبت 6 سبتمبر، في برازيليا.

وفي عرض التالو الصباحي بأسلوب تشيانغشو، كانت الايرانية زهرة كياني آخر من دخل ميدان التالو، وفي نهاية العرض، احتلت المركز الأول من خلال المنافسة مع 27 غريمة، متقلدة الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ الووشو الإيراني - نساء.

وفي وقت سابق، وضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في نزالات الساندا لوزن 90 كجم، واجه اللاعب الايراني "مهدي مرادي"، غريمه "كروز بيريز" من المكسيك، وتمكن من الفور عليه بضربة قاضية فنية، واضاف لاول مرة هو الاخر، الميدالية الذهبية الى قافلة الووشو الإيرانية من بطولة برازيليا العالمية.

