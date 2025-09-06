كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات إسرائيلية في غزة

السبت ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٥
٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش
كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات إسرائيلية في غزة
العالم
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها استهدفوا يوم 31 أغسطس/آب 2025 ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافاه" في محيط مسجد صلاح الدين ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وذلك بعد عودتهم من خطوط المواجهة.

إقرأ أيضاً.. القسام تنشر فيديو للأسير غاي دلال: نتنياهو لا يريد عودتنا

وفي بلاغ آخر صدر، أكدت الكتائب أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعًا لجنود الاحتلال وآلياته قرب صالة المهند في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

وتواصل فصائل المقاومة في غزة تنفيذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، خاصة في مدينة غزة، التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم عليها وفق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وقد استدعى جيش الاحتلال 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم بالقول إن "مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم"، وفق تعبيره.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

كتائب القسام تستخدم كود

كتائب القسام تستخدم كود "كيو آر" لتحذير الاحتلال+فيديو

هل تم اغتيال أبو عبيدة؟لماذا سارع قادة الاحتلال لاستغلال الخبر؟

هل تم اغتيال أبو عبيدة؟لماذا سارع قادة الاحتلال لاستغلال الخبر؟

القسام تعلن عن عملية 'عصا موسى' النوعية مقابل 'عربات جدعون 2'

القسام تعلن عن عملية 'عصا موسى' النوعية مقابل 'عربات جدعون 2'

0% ...

آخرالاخبار

حصيلة اليوم 701 من العدوان الاسرائيلي على غزة

الأزهر محذرا من لعبة 'روبلكس': تهديد مباشر للأطفال

كتائب القسام: استهدفنا 3 دبابات إسرائيلية في غزة

مستوطنون يحرقون منشأتين زراعيتين للفلسطينيين بالضفة+فيديو

غوغل وتحالف الشركات يغذون آلة الحرب الإسرائيلية.. تقارير تكشف!

عراقجي: تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء ما زال مستمرا

التوتر الفنزويلي الأميركي: هل ينفجر الصراع الخفي؟

الشهيدين محمد وحسين محمود النجار

باحث إيراني: إيران متمسكة بالشفافية وتفتح نافذة تعاون مع الوكالة الدولية

سوريا بين فكي كماشة