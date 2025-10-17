مرضيّه جعفري وسالار آقابور ضمن أفضل نجوم كرة القدم الآسيوية 2025

وفازت المدربة مرضيّه جعفري (مدربة نادي خاتون بم) بجائزة أفضل مدرّبة في كرة القدم النسائية الآسيوية، فيما تُوِّج اللاعب سالار آقابور (نادي كهر زمين) بلقب أفضل لاعب كرة قدم داخل الصالات في آسيا لعام 2025.

وشارك في الحفل عدد من أبرز الشخصيات الرياضية يتقدّمهم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي قدّم دروع التكريم لمجموعة من الاتحادات والشخصيات البارزة، كما شكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على استضافته المتميزة للحفل.

وكانت إيران قد ترشحت في عدة فئات، منها:

أفضل اتحاد وطني (فئة البلاتينوم) – الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

أفضل مدربة آسيوية – مرضيّه جعفري.

أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة – مهدي طارمي.

أفضل لاعب فوتسال – مسلم أولادقباد وسالار آقابور.

وفي النهاية، عادت إيران من الحفل بجائزتين بارزتين عبر جعفري وآقابور، اللذين مثّلا إنجازاً جديداً لكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات الإيرانية على المستوى القاري.

سالار آقابور

وفي باقي الجوائز، فاز:

سالم الدوسري (الهلال السعودي) بجائزة أفضل لاعب آسيوي.

هانا تاكاهاشي (اليابان) كأفضل لاعبة آسيوية.

لي كانغ إين (كوريا الجنوبية – باريس سان جيرمان) كأفضل محترف آسيوي خارج القارة.

ري سونغ هو (كوريا الشمالية) كأفضل مدرّب رجال.

فغاني وطاقمه (أستراليا) بجائزة التحكيم الخاصة.

بهذا الإنجاز، أكّد ممثلو إيران من جديد حضور كرة القدم الإيرانية في مشهد الجوائز القارية الكبرى.