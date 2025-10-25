نبيه بري: وحدة اللبنانيين طريقنا المؤكد للنصر على "إسرائيل"

في تصريح صحفي لجريدة "الجمهورية"، شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على التمسك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم" التي تضم كافة الأطراف اللبنانية، مؤكدا الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وقال: "أعطني وحدة بين اللبنانيين، أعطيك النصر الأكيد على إسرائيل".

وأشار بري إلى أن لبنان يرفض أي انتهاكات أو اعتداءات إسرائيلية، معتبرا أن استمرار الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يشكل انتهاكا واضحا للاتفاق، خاصة بعد عدم التزام إسرائيل بالموعد المحدد للانسحاب في 26 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي أبقى على وجوده العسكري في خمس نقاط استراتيجية جنوب البلاد، واستمر في تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة، مبررا ذلك بـ"حماية مستوطنات الشمال"، بينما يصر لبنان على رفض هذه الاعتداءات، مطالبا بوقفها فورا.

وأكد بري أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن في لبنان، مشددًا على أن موقف البلاد ثابت وواضح في مواجهة أي اعتداء، وأن القوة الحقيقية للبنان تكمن في الوحدة الوطنية والتلاحم بين جميع القوى اللبنانية.

وأكد أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يعد خيارا استراتيجيا حتميا لمواجهة التحديات الخارجية، وضمان حماية السيادة الوطنية، وتحقيق الأمن لجميع المواطنين.

وأضاف بري أن الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص القرار 1701، يظل أساسيا لضمان وقف التصعيد العسكري، معربا عن الأمل في أن تسهم وحدة اللبنانيين وتلاحمهم في مواجهة أي مخططات تهدد لبنان واستقراره.

كما شدد على أن العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والقوى الوطنية سيضمن ردع أي اعتداء، ويعزز من قدرة لبنان على الصمود أمام التحديات الخارجية، محذرا من أي محاولات لتقويض الأمن الداخلي أو فرض الواقع العسكري بالقوة.